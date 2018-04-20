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«Асад остается»: экс-посол Британии в Сирии призвал Лондон «проглотить свою гордость»
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    «Асад остается»: экс-посол Британии в Сирии призвал Лондон «проглотить свою гордость»

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    «Асад остается»: экс-посол Британии в Сирии призвал Лондон «проглотить свою гордость»

    Москва, 20 апреля. Великобритании необходимо наладить отношения с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщает журнал House со ссылкой на заявление бывшего посла Лондона в Дамаске лорда Эндрю Грина.

    «Реальность такова, что нынешний режим Асада сейчас остается. Его силы достигли существенного прогресса на поле боя при сильной поддержке России и Ирана, которые сейчас являются ключевыми игроками в регионе», — заявил Грин, отметив, что даже Израиль научился сосуществовать с сирийским режимом.

    Дипломат призвал власти королевства «проглотить гордость» и двигаться в направлении дружбы. Грин напомнил, что правительство Великобритании объясняет удар по Сирии необходимостью предупредить дальнейшее использование химического оружия в Сирии и поддержать договоренность о непозволительности использования этого оружия.

    Дипломат усомнился в необходимости еще одного удара по Сирии. Он может привести к более серьезной конфронтации с Россией, уверен Грин.

    Напомним, что 14 апреля  США, Франция и Великобритания объявили о ракетном ударе по Сирии. Всего по территории республики было выпущено более 100 ракет, большую часть из которых удалось перехватить сирийским ПВО.

    Президент России Владимир Путин назвал удар по Сирии актом агрессии против суверенного государства.

    Автор: Дима Оленин
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