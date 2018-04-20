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Евросоюз намерен собрать для Сирии свыше $6 млрд на конференции в Брюсселе
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    Евросоюз намерен собрать для Сирии свыше $6 млрд на конференции в Брюсселе

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    Евросоюз намерен собрать для Сирии свыше $6 млрд на конференции в Брюсселе

    Брюссель, 20 апреля. Власти Евросоюза намерены собрать более 6 млрд долларов для Сирии на конференции в Брюсселе, которая состоится 24-25 апреля.

    «В прошлом году было выделено 6 млрд долларов. Надеемся, что в этом году удастся собрать больше», — рассказал журналиста официальный представитель ЕС.

    Напомним, что в апреле США, Франция и Великобритания нанесли несанкционированный ООН ракетный удар по Сирии. Поводом послужило сообщение организации «Белые каски» о «химатаке», которая якобы были совершена в сирийской Думе. При этом ни «каски», ни Вашингтон не предоставили никаких доказательств, кроме сфабрикованного телевизионного ролика (о том, что видео было фальшивым, позже признались сирийцы, которые в нем участвовали). Россия предложила Совету Безопасности ООН рассмотреть резолюцию, осуждающую акт агрессии западной тройки против Сирии, однако она так и не была принята.

    Автор: Антон Соколов
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