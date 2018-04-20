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ЕС ожидает участия России на конференции по Сирии в Брюсселе
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    ЕС ожидает участия России на конференции по Сирии в Брюсселе

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    ЕС ожидает участия России на конференции по Сирии в Брюсселе

    Брюссель, 20 апреля. В Европейском союзе ожидают участия России, Ирана и Турции во второй международной донорской конференции по Сирии, которая будет проходить в Брюсселе 24 и 25 апреля. Как рассказал пожелавший остаться неназванным представитель Евросоюза, уровень участия пока подтвердила только Анкара.

    «Мы ожидаем участие РФ, Турции и Ирана, они приглашены и примут участие. Но что касается непосредственно уровня участия, то от РФ и Ирана мы пока не получали подтверждения», — отметил он в интервью журналистам.

    Источник добавил, что в ближайшее время данные могут быть уточнены, передает РИА Новости.

    Напомним, как сообщалось ранее,власти Евросоюза намерены собрать более шесть миллиардов долларов для Сирийской арабской республики на конференции в Брюсселе, которая состоится 24-25 апреля.

    Автор: Тимур Румянцев
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