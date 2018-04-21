Меню
Новости Сирии
Сирия загадала желание: корреспондент ФАН запечатлел праздничное шествие на севере Хасаки
Происшествия
Женщина и подросток пострадали при столкновении двух иномарок в Петрозаводске
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия загадала желание: корреспондент ФАН запечатлел праздничное шествие на севере Хасаки

    349

    Жители Хасаки

    Сотни жителей провинции Хасака приняли участие в ежегодном шествии к храму святого Марка, расположенному в предместьях города Камышлы. К мероприятию присоединился спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии, который прислал в нашу редакцию эксклюзивную видеозапись из северо-восточной части арабской республики.

    Жители Хасаки

    Эта традиция, которая насчитывает больше пятидесяти лет, не прерывалась, даже несмотря на годы ожесточенной фазы войны. В этот день люди вместе разделяют путь к храму, радость и кусок хлеба, который несет благословение святого места. Одна из участниц паломничества по имени Инаам также рассказала нашему репортеру, что в этот праздник каждый, кто принял участие в шествии, может просить бога о самом сокровенном. 

    «Сегодня мы идем в храм в день святого Марка. Это уже стало настоящей традицией. В этот день мы можем попросить у Господа того, чего мы больше всего хотим, и он выполняет наши просьбы», — поделилась женщина.

    Жители Хасаки

    Молодой человек, также присоединившийся к шествию, предположил в беседе с корреспондентом ФАН, что все сирийцы в этот день будут просить одного: скорейшего мира на всей территории Сирии и полного уничтожения террористов. По его словам, сила и цель события как раз заключается в единении и достижении общей главной цели.

    «Все эти люди, как и я, идут пешком из города Камышлы до храма. Надеюсь, Господь будет милостив и выполнит все их пожелания. Я думаю, что знаю, с чем они будут связаны. Мы все надеемся, что в Сирии все побыстрей разрешится. Все уже и так хорошо, если сравнивать с тем, как было год назад, но мы надеемся на окончательное урегулирование. И дай Бог победы нашей армии», — добавил мужчина.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Такого не было даже в «холодную войну»: МИД РФ отреагировал на отказ США выдать визы артистам Большого театра

    Такого не было даже в «холодную войну»: МИД РФ отреагировал на отказ США выдать визы артистам Большого театра

    12:43   21 Апреля 2018
    623
    Точка невозврата пройдена: Киев признал существующие реалии, Крым — это Россия

    Точка невозврата пройдена: Киев признал существующие реалии, Крым — это Россия

    11:05   21 Апреля 2018
    8244
    На Украине признали невозможность возвращения Крыма

    На Украине признали невозможность возвращения Крыма

    8:02   21 Апреля 2018
    43653
    Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

    Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

    22:03   20 Апреля 2018
    3168