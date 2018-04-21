Сирия загадала желание: корреспондент ФАН запечатлел праздничное шествие на севере Хасаки
Сотни жителей провинции Хасака приняли участие в ежегодном шествии к храму святого Марка, расположенному в предместьях города Камышлы. К мероприятию присоединился спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии, который прислал в нашу редакцию эксклюзивную видеозапись из северо-восточной части арабской республики.
Эта традиция, которая насчитывает больше пятидесяти лет, не прерывалась, даже несмотря на годы ожесточенной фазы войны. В этот день люди вместе разделяют путь к храму, радость и кусок хлеба, который несет благословение святого места. Одна из участниц паломничества по имени Инаам также рассказала нашему репортеру, что в этот праздник каждый, кто принял участие в шествии, может просить бога о самом сокровенном.
«Сегодня мы идем в храм в день святого Марка. Это уже стало настоящей традицией. В этот день мы можем попросить у Господа того, чего мы больше всего хотим, и он выполняет наши просьбы», — поделилась женщина.
Молодой человек, также присоединившийся к шествию, предположил в беседе с корреспондентом ФАН, что все сирийцы в этот день будут просить одного: скорейшего мира на всей территории Сирии и полного уничтожения террористов. По его словам, сила и цель события как раз заключается в единении и достижении общей главной цели.
«Все эти люди, как и я, идут пешком из города Камышлы до храма. Надеюсь, Господь будет милостив и выполнит все их пожелания. Я думаю, что знаю, с чем они будут связаны. Мы все надеемся, что в Сирии все побыстрей разрешится. Все уже и так хорошо, если сравнивать с тем, как было год назад, но мы надеемся на окончательное урегулирование. И дай Бог победы нашей армии», — добавил мужчина.