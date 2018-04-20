Меню
Экономика
Пища для мозгов: эксперт объяснил, зачем Турция вывела свой золотой запас из США
Новости Сирии
Сирия: террористы обстреляли жилые кварталы Дамаска, есть раненные
Следующая новость
Загрузка...

    Пища для мозгов: эксперт объяснил, зачем Турция вывела свой золотой запас из США

    64

    Попытка привлечь внимание: эксперт увидел политическую подоплеку в выводе турецкого золота из ФРС США

    Центральный банк Турции вывел свой золотой запас из федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов. Это следует из отчета, который опубликован на официальном сайте банка.

    Как значится в документе, еще два года назад в Соединенных Штатах хранилось 28,689 тонн золота, принадлежащего Турции. В отчетных документах за 2017 год в графе, где должна быть соответствующая отметка, не стоит ничего.

    Как сообщает газета Milliyet, золото из федеральной резервной системы США вывели и негосударственные банки Турции. Они отозвались на заявление  президента Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости  «избавиться от давления курса валют и использовать против доллара золото». Как следует из публикации Milliyet, Турция вернула в страну из-за рубежа 220 тонн золота.

    Попытка привлечь внимание: эксперт увидел политическую подоплеку в выводе турецкого золота из ФРС США

    В действиях Анкары эксперты усматривают в первую очередь не финансовый, а политический мотив. Одна из причин — поддержка Соединенными Штатами сирийских курдов. Их объединения в Турции считаются террористическими. В том, что решение о выводе золотого запаса принималось в первую очередь с учетом политической обстановки, считает и руководитель направления «Финансы и экономика» института современного развития Никита Масленников. В интервью Федеральному агентству новостей он отметил:

    «Это в первую очередь политический посыл. У Турции и США есть разногласия в отношении сирийского конфликта и ситуации на Ближнем востоке, — говорит Масленников.  Сейчас для экспертов это — пища для мозгов. Предстоит сесть за стол переговоров и обсудить дальнейшие шаги. Я считаю, что решение Турции вывести золото из американской резервной системы связано и с тем, что США активно поддерживают курдов. Это давняя проблема. Турецкие власти всегда возражали и говорили, что это угроза национальной безопасности, но в США их не слышали. И, возможно, таким образом Анкара пытается привлечь внимание, чтобы с турецкой стороной все же считались. А что касается экономической составляющей, на мой взгляд, это никак не скажется ни на мировой экономике, ни на золотом рынке. Конечно, это может пойти на пользу туркам, и они укрепят лиру. Их валюта сейчас очень нестабильна. Про сам факт вывода золотого запаса из-за рубежа могу точно сказать, что это процедура хоть и нечасто встречающаяся, но все же ничего необычного с экономической точки зрения в ней нет».

    Отношения Турции и США обострились не только ввиду  поддержки американским правительством сирийских курдов. Также имеет место и арест в США заместителя генерального директора Halkbank Мехмета Хакана Атиллы и бизнесмена Резы Зарраба. Их обвинили в финансовом сговоре в пользу Ирана. Меж тем, турецкие власти считают, что заговор был спланирован против Анкары – так они объясняют наличие уголовных дел в отношении турецких граждан.

    Автор: Алина Чемерис
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    17:32   20 Апреля 2018
    44
    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    16:30   20 Апреля 2018
    1061
    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    13:54   20 Апреля 2018
    327
    Украина — единственная страна в Европе, которой нужна гуманитарная помощь — Ноэль Колхаун

    Украина — единственная страна в Европе, которой нужна гуманитарная помощь — Ноэль Колхаун

    13:20   20 Апреля 2018
    836