Пища для мозгов: эксперт объяснил, зачем Турция вывела свой золотой запас из США
Центральный банк Турции вывел свой золотой запас из федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов. Это следует из отчета, который опубликован на официальном сайте банка.
Как значится в документе, еще два года назад в Соединенных Штатах хранилось 28,689 тонн золота, принадлежащего Турции. В отчетных документах за 2017 год в графе, где должна быть соответствующая отметка, не стоит ничего.
Как сообщает газета Milliyet, золото из федеральной резервной системы США вывели и негосударственные банки Турции. Они отозвались на заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости «избавиться от давления курса валют и использовать против доллара золото». Как следует из публикации Milliyet, Турция вернула в страну из-за рубежа 220 тонн золота.
В действиях Анкары эксперты усматривают в первую очередь не финансовый, а политический мотив. Одна из причин — поддержка Соединенными Штатами сирийских курдов. Их объединения в Турции считаются террористическими. В том, что решение о выводе золотого запаса принималось в первую очередь с учетом политической обстановки, считает и руководитель направления «Финансы и экономика» института современного развития Никита Масленников. В интервью Федеральному агентству новостей он отметил:
«Это в первую очередь политический посыл. У Турции и США есть разногласия в отношении сирийского конфликта и ситуации на Ближнем востоке, — говорит Масленников. Сейчас для экспертов это — пища для мозгов. Предстоит сесть за стол переговоров и обсудить дальнейшие шаги. Я считаю, что решение Турции вывести золото из американской резервной системы связано и с тем, что США активно поддерживают курдов. Это давняя проблема. Турецкие власти всегда возражали и говорили, что это угроза национальной безопасности, но в США их не слышали. И, возможно, таким образом Анкара пытается привлечь внимание, чтобы с турецкой стороной все же считались. А что касается экономической составляющей, на мой взгляд, это никак не скажется ни на мировой экономике, ни на золотом рынке. Конечно, это может пойти на пользу туркам, и они укрепят лиру. Их валюта сейчас очень нестабильна. Про сам факт вывода золотого запаса из-за рубежа могу точно сказать, что это процедура хоть и нечасто встречающаяся, но все же ничего необычного с экономической точки зрения в ней нет».
Отношения Турции и США обострились не только ввиду поддержки американским правительством сирийских курдов. Также имеет место и арест в США заместителя генерального директора Halkbank Мехмета Хакана Атиллы и бизнесмена Резы Зарраба. Их обвинили в финансовом сговоре в пользу Ирана. Меж тем, турецкие власти считают, что заговор был спланирован против Анкары – так они объясняют наличие уголовных дел в отношении турецких граждан.