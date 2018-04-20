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Лавров: Инициативы Волкера перечеркивают минские соглашения
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    Лавров: Инициативы Волкера перечеркивают минские соглашения

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    Лавров: Инициативы Волкера перечеркивают минские соглашения

    Москва, 20 апреля. Инициативы спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера перечеркивают минские соглашения по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

    «Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выступает с идеями, которые перечеркивают Минские договоренности», — сказал он.

    Напомним, ранее Волкер призвал Европу усилить антироссийские санкции, заявив, что такая мера якобы будет способствовать урегулированию конфликта на Украине. МИД РФ назвал заявление Волкера конфронтационным.

    Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

    Автор: Василий Котов
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