Де Мистура обсудил с главой МИД Австрии инициативы Вены по Сирии

Женева, 20 апреля. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура обсудил с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль возможность оказания Веной поддержки переговорам по САР под эгидой международной организации, заявили в аппарате спецпосланника.

Стаффан де Мистура и Карин Кнайсль обсудили перезапуск политического процесса в Сирии под эгидой ООН, а также роль Австрии в поддержании этих усилий. По словам главы аппарата спецпосланника Майкла Конте инициативы Австрии будет также обсуждаться на встрече в Брюсселе на будущей неделе.

Напомним, что ранее глава австрийского МИД предложила Вену как альтернативную площадку для переговорам по урегулированию ситуации в Сирии. Кнайсль добавила, что Австрия могла бы стать посредником диалога, если получит необходимый мандат. По словам постпреда РФ при ООН в женевском офисе Геннадия Гатилова, разговоров о переносе площадки в Вену пока нет.