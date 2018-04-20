Лавров заявил, что Россия не пойдет на уступки по Донбассу

Москва, 20 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не пойдет на уступки в отношении пересмотра минских соглашений, на которых основано мирное урегулирование конфликта в Донбассе.

«Когда о чем-то договариваются, то эти договоренности выполняют. Если речь об Украине, то здесь есть минские договоренности и резолюции, единогласно одобренные СБ ООН, то их надо выполнять», — сказал глава МИД РФ.

По его словам, Москва не намерена обсуждать критерии снятия санкций, а также идти на уступки в отношении минских соглашений.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобретает признаки замороженного конфликта, однако Россию данный факт не устраивает. Глава государства отметил, что для решения конфликта в Донбассе необходимо полное выполнение минских соглашений. При этом минские соглашения должны быть выполнены в полном объеме с учетом интересов жителей Донбасса.