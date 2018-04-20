МИД Германии прокомментировал обнаружение в Восточной Гуте контейнеров с хлором из ФРГ
Берлин, 20 апреля. В министерстве иностранных дел Германии не располагают информацией об обнаруженных в сирийской Восточной Гуте контейнерах с хлором из ФРГ. Об этом заявил представитель немецкого дипломатического ведомства Райнер Бройль.
«У нас нет своих данных, и я не совсем уверен, какую взаимосвязь российская сторона пытается тут обнаружить», — заявили в МИД Германии.
Бройль рассказал, что разрешений на поставки немецкого хлора в Сирию в последнее время не выдавалось.
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что военные РФ обнаружили канистру с хлором в сирийской Восточной Гуте. До этого в российском дипломатическом ведомстве также рассказали об обнаружении в Думе контейнеров с хлором из ФРГ.