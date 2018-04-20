«Доверие к США в сумеречной зоне»: Пушков объяснил, почему США пострадают от своих же санкций

Москва, 20 апреля. США сами пострадают из-за своей санкционной политики, которая подрывает доверие к Америке у ее партнеров. Об этом в пятницу заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Широкое применение санкций, экономических и финансовых, еще аукнется США. Турция вывела из США весь свой золотой запас — не хочет быть объектом шантажа и давления со стороны непредсказуемой администрации. И это союзник по НАТО! Доверие к США вступило в сумеречную зону», — пишет Пушков в Twitter.

Напомним, что в апреле США расширили список антироссийских санкций, добавив туда новые имена и наименования компаний. В частности, под санкции попал целый ряд чиновников и представителей крупного бизнеса.

Российские власти в ответ заявили, что примут зеркальные меры. Уже в мае Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект о введении санкций против американских граждан. Кроме того, рассматривается возможность введения ограничений на импорт ряда американских товаров — от сельхозпродукции и сырья, до алкоголя, табака и лекарственных препаратов.