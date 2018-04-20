Меню
Политика
«Доверие к США в сумеречной зоне»: Пушков объяснил, почему США пострадают от своих же санкций
Политика
У России все больше оснований обвинить Лондон в похищении Скрипалей — Яковенко
Следующая новость
Загрузка...

    «Доверие к США в сумеречной зоне»: Пушков объяснил, почему США пострадают от своих же санкций

    121

    «Доверие к США в сумеречной зоне»: Пушков объяснил, почему США пострадают от своих же санкций

    Москва, 20 апреля. США сами пострадают из-за своей санкционной политики, которая подрывает доверие к Америке у ее партнеров. Об этом в пятницу заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

    «Широкое применение санкций, экономических и финансовых, еще аукнется США. Турция вывела из США весь свой золотой запас — не хочет быть объектом шантажа и давления со стороны непредсказуемой администрации. И это союзник по НАТО! Доверие к США вступило в сумеречную зону», — пишет Пушков в Twitter.

    Напомним, что в апреле США расширили список антироссийских санкций, добавив туда новые имена и наименования компаний. В частности, под санкции попал целый ряд чиновников и представителей крупного бизнеса.

    Российские власти в ответ заявили, что примут зеркальные меры. Уже в мае Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект о введении санкций против американских граждан. Кроме того, рассматривается возможность введения ограничений на импорт ряда американских товаров — от сельхозпродукции и сырья, до алкоголя, табака и лекарственных препаратов.

     

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    13:54   20 Апреля 2018
    240
    Украина — единственная страна в Европе, которой нужна гуманитарная помощь — Ноэль Колхаун

    Украина — единственная страна в Европе, которой нужна гуманитарная помощь — Ноэль Колхаун

    13:20   20 Апреля 2018
    583
    Песков прокомментировал угрозу прекращения авиасообщения между Россией и США

    Песков прокомментировал угрозу прекращения авиасообщения между Россией и США

    12:33   20 Апреля 2018
    1926
    СК РФ установил окончательное число погибших при пожаре в «Зимней вишне»

    СК РФ установил окончательное число погибших при пожаре в «Зимней вишне»

    11:42   20 Апреля 2018
    405