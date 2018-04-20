В Госдуме рассказали, как США пытаются «отмыться» от обвинений после удара по Сирии

Москва, 20 апреля. Заявлением о том, что Москва и Дамаск якобы «зачищают» следы химатаки в сирийском городе Дума, США пытаются «отмыться» от обвинений в безосновательности удара по Сирии, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Единственная возможность американцам отмыться — это сказать, что русские уничтожили все следы. Иначе эта атака, которая была произведена в Сирии, это серьезнейший удар по Трампу», — объяснил Чепа РИА Новости.

Как он напомнил, сейчас появляется все больше доказательств того, что «химическая атака» в Думе была фейком. Чепа отметил, что после заявлений Запада о якобы имевшей место «химатаке» российская сторона сразу же предлагала провести тщательный анализ ситуации в Думе, однако анализ проведен не был.

События в Сирии депутат сравнил с войной Ираке, которая унесла тысячи жизней. По его словам, в 2003 году на выступлении в Совбезе ООН экс-госсекретарь США Колин Пауэлл, заявляя о наличии в Ираке оружия массового поражения, продемонстрировал пробирку с неким белым веществом. Впоследствии никакого оружия массового поражения в Ираке обнаружено не было.

Напомним, ранее госдепартамент США заявил, что Москва и Дамаск якобы не пускают в Думу специалистов ОЗХО и занимаются «зачисткой» места «химатаки». В апреле Запад обвинил сирийское правительство в якобы имевшем место применении химического оружия в сирийском городе Дума.

В качестве подтверждения было представлено только видео, снятое организацией «Белые каски». Российская сторона неоднократно обращала внимание, что данное видео является постановочным.

«Химатака» стала предлогом для США и их союзников нанести удар по Сирии. В ночь на 14 апреля возглавляемая США коалиция выпустила более 100 ракет по САР. Как сообщало Минобороны РФ, 71 ракету сирийские военные успешно перехватили с помощью системы ПВО.