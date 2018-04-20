Сирия: боевики ИГ капитулируют под натиском САА на юге провинции Дамаск

Дамаск, 20 апреля. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) капитулируют под натиском правительственных сил Сирии на юге провинции Дамаск. Об этом сообщает информационное агентства Al-Masdar со ссылкой на военный источник.

По данным источника, террористы ИГ капитулируют в районе Ярмук, Аль-Кадам и Хаджар-эс-Асвад после начала масштабной наступательной операции Вооруженных сил Сирии. Боевики сдаются мелкими группами по мере продвижения сирийских войск, в то время как основные силы террористов продолжают сопротивление.

Накануне стало известно, что сирийские правительственные силы при поддержке ВКС РФ начали масштабную наступательную операцию на позиции боевиков ИГ на юге провинции Дамаск. Днем ранее командование САА выдвинуло ультиматум террористам с требованием покинуть южные районы провинции, однако боевики отказались капитулировать.

1 Организация запрещена на территории РФ.