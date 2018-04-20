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Политика
Пора переходить к жестким мерам: как Россия может ответить Киеву на захват «Норда»
Политика
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    Пора переходить к жестким мерам: как Россия может ответить Киеву на захват «Норда»

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    «Пора переходить к более жестким мерам»: эксперты об удержании Киевом российского экипажа «Норда»

    Премьер Украины Владимир Гройсман пообещал выяснить, как удалось выехать из страны двум членам экипажа арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна «Норд». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Мы детально изучим и проинформируем вас, что вчера произошло, в том числе о почасовых действиях правоохранителей», — заявил Гройсман, отвечая на соответствующий вопрос депутатов в ходе «Часа вопросов к правительству» в Верховной раде в пятницу.

    Напомним, накануне украинские пограничники сняли с рейса в Минск семерых членов экипажа задержанного российского судна «Норд» при попытке покинуть территорию Украины. При этом утром разрешили выехать двум другим членам экипажа.

    «Пора переходить к более жестким мерам»: эксперты об удержании Киевом российского экипажа «Норда»

    Судно «Норд» под флагом России было задержано украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море с десятью членами экипажа. Все они граждане Российской Федерации.

    Ответная реакция

    Бывший депутат Одесского областного совета, координатор Объединения «Боротьба» Алексей Албу в комментарии ФАН отметил, что арестом экипажа судна «Норд» власти Украины пытаются вызвать ответную реакцию со стороны России. Действия украинских спецслужб в отношении членов экипажа судна «Норд» нарушают Всеобщую декларацию прав человека от 10 декабря 1948 года, что полностью вписывается в политический курс, проводимый президентом Украины Петром Порошенко, Гройсманом и компанией.

    «Российские моряки стали самыми настоящими заложниками в большой игре, направленной на разрыв всех культурных, экономических, производственных и правовых связей между Украиной и Россией. В нарушение международных норм, сегодня украинская власть удерживает российских моряков и пытается спровоцировать Россию на ответные меры, такие как введение визового режима, пересмотра правил пребывания граждан Украины в РФ и другие непопулярные шаги.

    «Пора переходить к более жестким мерам»: эксперты об удержании Киевом российского экипажа «Норда»

    Если это произойдет, миссию западных элит, направленную на организацию противостояния двух братских народов — украинского и российского, — можно будет считать отчасти выполненной», — рассказал Алексей Албу.

    Политика русофобии

    Член экспертного совета Института инновационного развития Сергей Губа рассказал ФАН, что несколько лет назад подобная ситуация казалась бы дикостью. Подобное стало возможно только в результате распада некогда мощной единой державы, в результате чего между нашими народами пролегли самые настоящие границы.

    «Политика, проводимая сегодняшней украинской властью, основана исключительно на русофобии, антикоммунизме и украинском национализме. Те, кто сегодня находятся у власти на Украине, обязаны своим положением праворадикалам, которых использовали в качестве тарана. И Гройсман прекрасно понимает, что этой обезумевшей толпе националистов нужно постоянно бросать «идеологические кости», «подкармливать» русофобские настроения. И в данном случае арест простых российских работяг — отличный повод для приобретения политических очков со стороны националистов», — уверен Сергей Губа.

    По мнению эксперта, экипаж судна «Норд» — самые настоящие заложники. Поэтому их нужно как можно скорее освобождать.

    Украина понимает только язык силы

    Эксперт Института стран СНГ Артем Журко с оптимизмом смотрит на тот факт, что хотя бы части команды корабля удалось покинуть территорию, на которой правовые нормы, если и работают, то трактуются в угоду «власти преступников».

    «Наверняка по шапке достанется пограничникам, на которых повесят всех собак. Они уже сообщили, что два человека покинули территорию якобы обманным путем. Но с другой стороны, в чем заключается обман так и не разъяснили. Подлинность документов не вызывает сомнений, а то, что буковки в транскрипции расходятся с данными у погранслужбы, так извольте — все претензии украинизаторам. Они решили однажды переводить на украинский все подряд, включая имена собственные, чтобы «не как у москалей». От этого, собственно, и вечная путаница, отразившаяся в том числе и на транскрипции», — пояснил Артем Журко.

    «Пора переходить к более жестким мерам»: эксперты об удержании Киевом российского экипажа «Норда»

    Эксперт подчеркнул, что обвинения в обмане произносят те, кто вне всяких норм занимается «неприкрытым воровством граждан России». Ведь случай с «Нордом» далеко не единичный. Например, в 2016 году двух крымчан обманным путем захватила украинская служба безопасности прямо на границе с Крымом. И жесткого ответа России в тот момент не последовало. Поэтому очевидно, что украинская сторона начинает «наглеть».

    «Поэтому самое время предпринимать ответные меры. Как известно, судно «НОРД» было захвачено в 15 милях от украинского берега. То есть вне украинских территориальных вод. Учитывая это, действенной мерой могло бы стать взятие ВМФ РФ под наблюдение всех судов, пересекающих границу внутренних территориальных вод Украины. И делать это вплоть до выведения из строя кораблей принадлежащих госпогранслужбе Украины, которые представляют опасность для судоходства в Азовской акватории. Конечно, кто-то может сказать, что такой шаг крайне радикальный. Однако нужно понимать, что Украина не понимает иного языка, кроме языка силы», — добавил Артем Журко.

    Кроме того, заметил эксперт, метод охраны морских объектов от Украины вполне неплохо зарекомендовал себя в Черном море во время охраны буровых «Черноморнефтегаза». Ни одного более-менее серьезного инцидента за это время там не произошло.

    «Не помешала бы в этом отношении и тотальная проверка всех торговых судов, которые следуют в порты Украины, на предмет соответствия перевозимого груза. Это значительно подорвало бы экономическую ценность таких перевозок для Киева. В любом случае, пора переходить к более жестким мерам, и если украинская сторона не понимает язык права, да и вообще нормальный язык взаимоотношений, то нужно ее заставить прийти к пониманию», — резюмировал Артем Журко.

    Автор: Илья Муромский
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