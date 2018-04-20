Пора переходить к жестким мерам: как Россия может ответить Киеву на захват «Норда»

Премьер Украины Владимир Гройсман пообещал выяснить, как удалось выехать из страны двум членам экипажа арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна «Норд». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы детально изучим и проинформируем вас, что вчера произошло, в том числе о почасовых действиях правоохранителей», — заявил Гройсман, отвечая на соответствующий вопрос депутатов в ходе «Часа вопросов к правительству» в Верховной раде в пятницу.

Напомним, накануне украинские пограничники сняли с рейса в Минск семерых членов экипажа задержанного российского судна «Норд» при попытке покинуть территорию Украины. При этом утром разрешили выехать двум другим членам экипажа.

Судно «Норд» под флагом России было задержано украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море с десятью членами экипажа. Все они граждане Российской Федерации.

Ответная реакция

Бывший депутат Одесского областного совета, координатор Объединения «Боротьба» Алексей Албу в комментарии ФАН отметил, что арестом экипажа судна «Норд» власти Украины пытаются вызвать ответную реакцию со стороны России. Действия украинских спецслужб в отношении членов экипажа судна «Норд» нарушают Всеобщую декларацию прав человека от 10 декабря 1948 года, что полностью вписывается в политический курс, проводимый президентом Украины Петром Порошенко, Гройсманом и компанией.

«Российские моряки стали самыми настоящими заложниками в большой игре, направленной на разрыв всех культурных, экономических, производственных и правовых связей между Украиной и Россией. В нарушение международных норм, сегодня украинская власть удерживает российских моряков и пытается спровоцировать Россию на ответные меры, такие как введение визового режима, пересмотра правил пребывания граждан Украины в РФ и другие непопулярные шаги.

Если это произойдет, миссию западных элит, направленную на организацию противостояния двух братских народов — украинского и российского, — можно будет считать отчасти выполненной», — рассказал Алексей Албу.

Политика русофобии

Член экспертного совета Института инновационного развития Сергей Губа рассказал ФАН, что несколько лет назад подобная ситуация казалась бы дикостью. Подобное стало возможно только в результате распада некогда мощной единой державы, в результате чего между нашими народами пролегли самые настоящие границы.

«Политика, проводимая сегодняшней украинской властью, основана исключительно на русофобии, антикоммунизме и украинском национализме. Те, кто сегодня находятся у власти на Украине, обязаны своим положением праворадикалам, которых использовали в качестве тарана. И Гройсман прекрасно понимает, что этой обезумевшей толпе националистов нужно постоянно бросать «идеологические кости», «подкармливать» русофобские настроения. И в данном случае арест простых российских работяг — отличный повод для приобретения политических очков со стороны националистов», — уверен Сергей Губа.

По мнению эксперта, экипаж судна «Норд» — самые настоящие заложники. Поэтому их нужно как можно скорее освобождать.

Украина понимает только язык силы

Эксперт Института стран СНГ Артем Журко с оптимизмом смотрит на тот факт, что хотя бы части команды корабля удалось покинуть территорию, на которой правовые нормы, если и работают, то трактуются в угоду «власти преступников».

«Наверняка по шапке достанется пограничникам, на которых повесят всех собак. Они уже сообщили, что два человека покинули территорию якобы обманным путем. Но с другой стороны, в чем заключается обман так и не разъяснили. Подлинность документов не вызывает сомнений, а то, что буковки в транскрипции расходятся с данными у погранслужбы, так извольте — все претензии украинизаторам. Они решили однажды переводить на украинский все подряд, включая имена собственные, чтобы «не как у москалей». От этого, собственно, и вечная путаница, отразившаяся в том числе и на транскрипции», — пояснил Артем Журко.

Эксперт подчеркнул, что обвинения в обмане произносят те, кто вне всяких норм занимается «неприкрытым воровством граждан России». Ведь случай с «Нордом» далеко не единичный. Например, в 2016 году двух крымчан обманным путем захватила украинская служба безопасности прямо на границе с Крымом. И жесткого ответа России в тот момент не последовало. Поэтому очевидно, что украинская сторона начинает «наглеть».

«Поэтому самое время предпринимать ответные меры. Как известно, судно «НОРД» было захвачено в 15 милях от украинского берега. То есть вне украинских территориальных вод. Учитывая это, действенной мерой могло бы стать взятие ВМФ РФ под наблюдение всех судов, пересекающих границу внутренних территориальных вод Украины. И делать это вплоть до выведения из строя кораблей принадлежащих госпогранслужбе Украины, которые представляют опасность для судоходства в Азовской акватории. Конечно, кто-то может сказать, что такой шаг крайне радикальный. Однако нужно понимать, что Украина не понимает иного языка, кроме языка силы», — добавил Артем Журко.

Кроме того, заметил эксперт, метод охраны морских объектов от Украины вполне неплохо зарекомендовал себя в Черном море во время охраны буровых «Черноморнефтегаза». Ни одного более-менее серьезного инцидента за это время там не произошло.