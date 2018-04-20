Журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей в мире

Вашингтон, 20 апреля. Журнал Time традиционно представил список 100 самых влиятельных людей в мире. Он разделен на пять основных категорий: «Пионеры», «Художники», «Лидеры», «Иконы» и «Титаны».

В группу «Пионеров» попали школьники из Флориды, которые запустили кампанию против свободной продажи оружия в стране, а также актриса Тиффани Хэддиш и актер Кумайл Нанджиани.

В список «Художников» попали актеры Николь Кидман, Стерлинг К. Браун («Это мы»), Милли Бобби Браун («Очень странные дела»), режиссеры Гильермо дель Торо («Форма воды»), Грета Гервиг («Леди Берд»), фотограф JR.

В «Лидерах» оказались президент США Дональд Трамп, принц Гарри, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава КНДР Ким Чен Ын, мэр Лондона Садик Хан, а также ряд других политиков.

«Иконами» назвали певиц Рианну и Кешу, основательницу движения #MeToo Тарану Берк, дизайнера Вирджила Абло, фигуриста Адама Риппона, ведущую Джанет Мок.

«Титанами» стали реформаторы в различных областях, среди них американская ведущая Опра Уинфри, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, архитектор Элизабет Диллер, продюсер Соня Фридман, шоураннер Синди Холлэнд.