Меню
Весь мир
Журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей в мире
Политика
У России все больше оснований обвинить Лондон в похищении Скрипалей — Яковенко
Следующая новость
Загрузка...

    Журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей в мире

    268

    Журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей в мире

    Вашингтон, 20 апреля. Журнал Time традиционно представил список 100 самых влиятельных людей в мире. Он разделен на пять основных категорий: «Пионеры», «Художники», «Лидеры», «Иконы» и «Титаны».

    В группу «Пионеров» попали школьники из Флориды, которые запустили кампанию против свободной продажи оружия в стране, а также актриса Тиффани Хэддиш и актер Кумайл Нанджиани.

    В список «Художников» попали актеры Николь Кидман, Стерлинг К. Браун («Это мы»), Милли Бобби Браун («Очень странные дела»), режиссеры Гильермо дель Торо («Форма воды»), Грета Гервиг («Леди Берд»), фотограф JR.

    В «Лидерах» оказались президент США Дональд Трамп, принц Гарри, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава КНДР Ким Чен Ын, мэр Лондона Садик Хан, а также ряд других политиков.

    «Иконами» назвали певиц Рианну и Кешу, основательницу движения #MeToo Тарану Берк, дизайнера Вирджила Абло, фигуриста Адама Риппона, ведущую Джанет Мок.

    «Титанами» стали реформаторы в различных областях, среди них американская ведущая Опра Уинфри, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, архитектор Элизабет Диллер, продюсер Соня Фридман, шоураннер Синди Холлэнд.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    13:54   20 Апреля 2018
    240
    Украина — единственная страна в Европе, которой нужна гуманитарная помощь — Ноэль Колхаун

    Украина — единственная страна в Европе, которой нужна гуманитарная помощь — Ноэль Колхаун

    13:20   20 Апреля 2018
    583
    Песков прокомментировал угрозу прекращения авиасообщения между Россией и США

    Песков прокомментировал угрозу прекращения авиасообщения между Россией и США

    12:33   20 Апреля 2018
    1926
    СК РФ установил окончательное число погибших при пожаре в «Зимней вишне»

    СК РФ установил окончательное число погибших при пожаре в «Зимней вишне»

    11:42   20 Апреля 2018
    405