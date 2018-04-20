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Учительница истории во Львове поздравила Гитлера с днем рождения
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    Учительница истории во Львове поздравила Гитлера с днем рождения

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    Учительница истории во Львове поздравила Гитлера с днем рождения

    Львов, 20 апреля. Учительница истории и заместитель директора по воспитательной работе одной из школ Львова, а также депутат городского совета Марьяна Батюк поздравила с днем рождения Адольфа Гитлера. 

    Сообщение, напоминающее о том, что 129 лет назад на свет появился основатель Третьего рейха, Батюк опубликовала в Facebook. Примерно через час после публикации депутат удалила поздравление.

    «Великий человек, как ни крути…» — начиналось сообщение Батюк.

    Учительница также привела несколько известных цитат фюрера из книги «Майн кампф».

    Напомним, во всем мире фигура Гитлера прочно ассоциируется с такими явлениями как фашизм, нацизм и холокост. Реабилитация преступлений режима, созданного в Германии Гитлером, уголовно наказуема в ФРГ и многих других странах Европы и мира. На Украине в то же время 20 апреля зачастую становится днем, когда о себе напоминают многочисленные радикально настроенные жители страны.

    Год назад нацисты поздравляли Гитлера с днем рождения прямо в центре Киева.         

    Автор: Федор Веснин
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