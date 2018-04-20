«Мастера фальсификаций»: Рябков объяснил, каким образом Британия может быть причастна к провокации в Думе

Москва, 20 апреля. Британия с большой долей вероятности причастна к провокации в городе Дума в Сирии. Об этом сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью «Дойче велле».

Ряд неправительственных организаций, которые фальсифицируют факты о происходящем в Сирии, активно сотрудничают с британскими властями, заявил Сергей Рябков.

«Начиная с «Белых касок» и других, включая так называемую Сирийскую обсерваторию по правам человека, базирующуюся в Лондоне. Эти люди — мастера производить фальсификации, снимать то, чего на самом деле не было», — объяснил заместитель министра иностранных дел.

Он добавил, что Лондон используют полученные от неправительственных организаций данные в качестве «оснований для военной атаки».

«Мы считаем, что нет более заслуживающего доверия объяснения [произошедшему в Думе], чем вмешательства британского правительства. С большой долей вероятности оно было вовлечено», — заявил Рябков.

Напомним, что «Белые каски» заявили о химатаке, которая якобы имела место быть 7 апреля в Думе. Позднее в Генштабе ВС РФ сообщили, что организация сфабриковала «доказательства» инцидента в сирийском городе.

В российском МИД считают, что сообщения о применении химического оружия являются информационными вбросами, чтобы оправдать удары по Сирии, а также для поддержки террористов. США, Франция и Британия 14 апреля нанесли ракетный удар по САР под предлогом инцидента в Думе. Президент РФ Владимир Путин назвал массированную атаку актом агрессии.