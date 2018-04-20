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«Аэрофлот» рассказал о ситуации с визами США
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    «Аэрофлот» рассказал о ситуации с визами США

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    «Аэрофлот» рассказал о ситуации с визами США

    Москва, 20 апреля. Российская авиакомпания «Аэрофлот» сможет еще несколько месяцев совершать полеты в США, пока не истечет срок действия виз у экипажей. Об этом в пятницу заявил официальный представитель компании.  

    Он отметил, что компания уже обратилась в МИД РФ и Минтранс в связи с визовой проблемой. До этого времени пилоты и бортпроводники, вероятно, будут работать в усиленном режиме.

    «Наблюдается большая проблема — экипажам перестали выдавать визы, поэтому мы обратились в МИД и Минтранс. На данный момент, по нашим оценкам, имеющихся виз достаточно, чтобы сохранить полеты в течение нескольких месяцев», — пояснили РИА Новости в «Аэрофлоте».

    Ранее стало известно о проблемах с получением виз для «Аэрофлота», который является единственным перевозчиком, осуществляющим авиационное сообщение между Россией и США. Представители американской власти заявляют, что это связано с закрытием консульства в Петербурге, однако МИД РФ обратил внимание, что работающие в Петербурге американские дипломаты не были высланы из России, их просто перевели в Москву.

     

    Автор: Антон Соколов
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