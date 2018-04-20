Меркель и Трамп обсудят «поведение РФ» на встрече в Вашингтоне

Берлин, 20 апреля. Официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт, заявил, что «поведение России» станет одной из тем переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа.

По его словам, встреча лидеров Германии и США состоится 27 апреля в Вашингтоне. В ходе встречи будет обсуждаться международная политическая обстановка.

«Не могу предугадать, о чем именно канцлер будет говорить в Вашингтоне. Но совершенно точно, что среди других вопросов будет обсуждаться международное положение, в частности, к примеру, поведение России станет темой. Не хочу вдаваться в детали, очевидно, что я буду иметь позже такую возможность», — сказал Зайберт.

Представитель правительства Германии также добавил, что другие темы переговоров Трампа и Меркель станут известны позднее.