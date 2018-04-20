«Пусть предъявят доказательства»: Лавров отреагировал на обвинения США в недопуске экспертов ОЗХО в Думу

Москва, 20 апреля. Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на обвинения США в недопуске экспертов ОЗХО в сирийский город Дума, которые Вашингтон выдвинул в адрес Москвы.

На пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Австрии Карин Кнайсль Лавров призвал США подтвердить свои слова доказательствами, если они есть у американской стороны.

«Заявления о том, что США обладают доказательствами о том, что Россия и Сирия препятствуют доступу инспекторов ОЗХО в Думу: если обладают, пусть предъявят», — сказал он.

Лавров напомнил, что свои доказательства с иллюстрациями и интервью конкретных людей Россия уже предъявила, а со стороны партнеров слышит только заявления о существовании неких доказательств.

«Со стороны партнеров только и слышим утверждения, что у них есть доказательства, будь то инцидент, якобы произошедший в Думе, будь то инцидент в Солсбери», — подчеркнул Лавров.

Напомним, ранее госдепартамент США заявил, что Москва и Дамаск якобы не пускают в Думу специалистов ОЗХО и занимаются «зачисткой» места «химатаки». В апреле Запад обвинил сирийское правительство в якобы имевшем место применении химического оружия в сирийском городе Дума.

В качестве подтверждения было представлено только видео, снятое организацией «Белые каски». Российская сторона неоднократно обращала внимание, что данное видео является постановочным.

«Химатака» стала предлогом для США и их союзников нанести удар по Сирии. В ночь на 14 апреля возглавляемая США коалиция выпустила более 100 ракет по САР. Как сообщало Минобороны РФ, 71 ракету сирийские военные успешно перехватили с помощью системы ПВО.

Президент РФ Владимир Путин осудил действия Вашингтона в Сирии, назвав их агрессией по отношению к суверенному государству и отметив, что удары являются помощью террористам и могут спровоцировать новую волну беженцев.