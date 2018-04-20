Военный эксперт рассказал, когда США получат на вооружение гиперзвуковые крылатые ракеты

Военно-воздушные силы США заключили контракт с американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на разработку и создание первой гиперзвуковой управляемой ракеты. Сумма контракта составляет 928 миллионов долларов, сообщает FlightGlobal.

Как отмечает издание, новая ракета должна быть универсальной и использоваться как истребителями, так и бомбардировщиками. Ее скорость должна превышать пять чисел Маха, притом, что сама ракета должна обладать высокой оперативной точностью поражения при использовании глобальной и инерциальной системы навигации.

Снаряд от Lockheed Martin должен стать ответом Соединенных Штатов на развитие гиперзвукового вооружения в Российской Федерации и Китайской Народной Республике. Примечательно, в тендере ВВС США, помимо Lockheed Martin, участвовали компании Boeing, Northrop Grumman и Raytheon. И победа LM означает, что Boeing стремительно теряет позиции лидера в области гиперзвуковых технологий.

«На самом деле у США такие разработки ведутся довольно давно, соответственно они разработали много технологий. Гиперзвуковые аппараты у Вашингтона тоже есть, это например X-51, он достаточно неплохо проработан, он вобрал в себя технические идеи Northrop Grumman, Lockheed Martin, NASA и Boeing. В рамках стратегии глобального удара США уже давно ведут работы над созданием гиперзвуковых аппаратов. Так что это не новый проект, а всего лишь продолжение старых наработок», — заявил в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин.

При этом эксперт отмечает, что 928 миллионов долларов для подобного проекта не так уже и много, особенно если учитывать, что у Вашингтона есть куда более существенные инвестиции. Так, США каждый год тратят на военные разработки около 70 миллиардов долларов, что сопоставимо со всем военным бюджетом Российской Федерации. И эта сумма выделяется только на создание новых видов вооружений и прорывных технологий.

«США сегодня ведут разработку универсального двигателя, который сможет разгонять крылатую ракету от 0 до гиперзвуковых скоростей, считаете с земли. Это очень серьезный прорыв инженерной мысли, но пока это лишь выполняемый инженерами проект. В части достижений гиперзвука в 1964 году американские инженеры создали самый быстрый в мире пилотируемый самолет — это SR-71 Blackbird, который смог разогнаться до 3500 км/ч. Это также подтверждает, что у США есть гиперзвуковые технологии», — продолжает военный аналитик.

Еще одним подтверждением имеющихся у США гиперзвуковых технологий Козюлин называет ракеты американской корабельной многофункциональной боевой информационно-управляющей системы Aegis.

«Система Aegis использует последнюю версию противоракет SM-3, которые также летают на гиперзвуке. Пока они являются самыми быстрыми в части ПВО, ну, по крайней мере, пока характеристики российских комплексов С-500 «Прометей» и А-235 «Нудоль» остаются засекреченными. Так что можно уверенно говорить, что у США есть большой объем инженерных наработок, местами прорывных, которые позволят создать им такое оружие в относительно короткие сроки, я думаю за 3-5 лет», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в мае 2010 году состоялся первый полет экспериментального летательного аппарата Boeing X-51 Waverider, оснащенного гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем Pratt & Whitney Rocketdyne SJY61. В июне 2017 года компания Boeing испытала систему, состоящую из ракеты-носителя, выводящей разогнанный до гиперзвуковых скоростей глайдер.