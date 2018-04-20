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Матвиенко сравнила с варварством снос памятников борцам с фашизмом
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    Матвиенко сравнила с варварством снос памятников борцам с фашизмом

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    Матвиенко сравнила с варварством снос памятников борцам с фашизмом

    Москва, 20 апреля. Спикер Совбеза РФ Валентина Матвиенко сравнила с варварством снос памятников тем, кто погиб в ходе борьбы с фашизмом, в ряде государств.

    В ходе выступления на торжественной церемонии открытия реконструированного мемориального комплекса «Катынь», Матвиенко отметила, что сейчас в ряде государств «пытаются исказить правду об истории, сфальсифицировать ее, переписать историю для нагнетания русофобских настроений, пытаясь демонизировать РФ».

    «К сожалению, эти фальсификаторы ни перед чем не останавливаются: они сносят памятники тем, кто погиб в борьбе с фашизмом, кто погиб от фашистской нечисти», — подчеркнула спикер Совбеза.

    Она также подчеркнула, что подобное поведения является варварством, которое необходимо осуждать.

    Ранее Матвиенко рассказала о болезненном ответе России на санкции Запада. По ее словам, ответные меры на санкции Запада в отношении РФ будут точечными и очень чувствительными.

    Автор: Дима Оленин
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