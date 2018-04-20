Матвиенко сравнила с варварством снос памятников борцам с фашизмом

Москва, 20 апреля. Спикер Совбеза РФ Валентина Матвиенко сравнила с варварством снос памятников тем, кто погиб в ходе борьбы с фашизмом, в ряде государств.

В ходе выступления на торжественной церемонии открытия реконструированного мемориального комплекса «Катынь», Матвиенко отметила, что сейчас в ряде государств «пытаются исказить правду об истории, сфальсифицировать ее, переписать историю для нагнетания русофобских настроений, пытаясь демонизировать РФ».

«К сожалению, эти фальсификаторы ни перед чем не останавливаются: они сносят памятники тем, кто погиб в борьбе с фашизмом, кто погиб от фашистской нечисти», — подчеркнула спикер Совбеза.

Она также подчеркнула, что подобное поведения является варварством, которое необходимо осуждать.

Ранее Матвиенко рассказала о болезненном ответе России на санкции Запада. По ее словам, ответные меры на санкции Запада в отношении РФ будут точечными и очень чувствительными.