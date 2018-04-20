Футбольная ассоциация Англии поддержала бойкот ЧМ-2018 в России — СМИ

Лондон, 20 апреля. Футбольная ассоциация Англии (FA) поддержала бойкот ЧМ-2018 по футболу в России и не будет отправлять дополнительный персонал в страну, где состоится турнир, пишет Daily Mail.

В Россию на мундиаль отправится только основной персонал футбольной сборной, заявили в FA. Глава ассоциации Грег Кларк отметил, что исключением станет он сам и исполнительный директор FA Мартин Гленн. Последний будет находиться в РФ на протяжении всего пребывания английской сборной.

Отмечается, что минимальная делегация футбольной ассоциации будет на матчах в Волгограде, Нижнем Новгороде. В Калининград прибудет еще несколько представителей FA. Напомним, что британский премьер Тереза Мэй заявила об уменьшении числа участников делегации от страны на ЧМ по футболу из-за «дела Скрипаля». В МИД России считают, что призывы бойкотировать спортивное мероприятие — это абсурд.