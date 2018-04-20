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20 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сергей Лавров рассказал о стремлении США к военному доминированию в космосе
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    20 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сергей Лавров рассказал о стремлении США к военному доминированию в космосе

    Сергей Лавров рассказал о стремлении США к военному доминированию в космосе. Следственный комитет России заявил о 60 погибших при пожаре в Кемерово. В результате обстрела Дамаска пять мирных жителей получили ранения. Компания Disney строит новый парк развлечений по мотивам «Звездных войн».
    14:12 20 Апреля 2018
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    Сергей Лавров рассказал о стремлении США к военному доминированию в космосе

    20 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сергей Лавров рассказал о стремлении США к военному доминированию в космосе

    Глава российского МИД Сергей Лавров высказался о стремление США к военному доминированию и размещению оружия в космосе. Дипломат объяснил, что концепция США предусматривает доминирование везде: на земле, на суше, в воздухе, поэтому их стремление не удивляет. Однако это создаст значительный риск для всего человечества. Также Сергей Лавров заявил, что ни Владимир Путин, ни Дональд Трамп не допустят военного противостояния между державами, так как страны «отвечают перед народами за мир и спокойствие». При этом Лавров заявил, что президенты России и США готовы к двусторонней встрече, но подготовка к ней, как таковая, пока еще не идет.

    Следственный комитет России заявил о 60 погибших при пожаре в Кемерово

    20 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сергей Лавров рассказал о стремлении США к военному доминированию в космосе

    Шестьдесят человек погибли при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, приводит сегодня уточненные данные Следственный комитет России. Следователями получены результаты всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре. Работы по проверке всех обращений о пропавших людях, а также заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших – их 60 человек. Все они идентифицированы, родственникам выданы разрешения на захоронение 37 человек.

    В результате обстрела Дамаска пять мирных жителей получили ранения

    20 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сергей Лавров рассказал о стремлении США к военному доминированию в космосе

    Пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела боевиками одного из кварталов квартала Дамаска. Также сообщается, что в результате подобного обстрела накануне погибли 4 человека, еще 52 получили ранения. Тем временем за минувшие сутки в свои дома вернулись более тысячи человек. Мирные жители приезжают обратно сразу в нескольких провинциях — Дамаск, Дейр-эз-Зор и Хомс. Российские военные оказывают людям всевозможную помощь. Кроме того, их также осматривают медики.

    Компания Disney строит новый парк развлечений по мотивам «Звездных войн»

    20 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сергей Лавров рассказал о стремлении США к военному доминированию в космосе

    Одна из самых масштабных строек в мире - возведение нового парка Disney по мотивам «Звездных войн» идет быстрыми темпами. По задумке создателей, «Star Wars: Galaxys Edge» - это планета Батуу, отдаленный мир на краю галактики, где раньше, когда космические корабли летали медленнее скорости света, шла активная торговля. Посетители парка смогут лично полетать на «Тысячелетнем соколе» легендарного пилота Хана Соло, а также принять участие в одной из решающих битв между «Первым орденом» и повстанцами.
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