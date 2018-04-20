20 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сергей Лавров рассказал о стремлении США к военному доминированию в космосе

Сергей Лавров рассказал о стремлении США к военному доминированию в космосе Глава российского МИД Сергей Лавров высказался о стремление США к военному доминированию и размещению оружия в космосе. Дипломат объяснил, что концепция США предусматривает доминирование везде: на земле, на суше, в воздухе, поэтому их стремление не удивляет. Однако это создаст значительный риск для всего человечества. Также Сергей Лавров заявил, что ни Владимир Путин, ни Дональд Трамп не допустят военного противостояния между державами, так как страны «отвечают перед народами за мир и спокойствие». При этом Лавров заявил, что президенты России и США готовы к двусторонней встрече, но подготовка к ней, как таковая, пока еще не идет.

Следственный комитет России заявил о 60 погибших при пожаре в Кемерово Шестьдесят человек погибли при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, приводит сегодня уточненные данные Следственный комитет России. Следователями получены результаты всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре. Работы по проверке всех обращений о пропавших людях, а также заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших – их 60 человек. Все они идентифицированы, родственникам выданы разрешения на захоронение 37 человек.

В результате обстрела Дамаска пять мирных жителей получили ранения Пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела боевиками одного из кварталов квартала Дамаска. Также сообщается, что в результате подобного обстрела накануне погибли 4 человека, еще 52 получили ранения. Тем временем за минувшие сутки в свои дома вернулись более тысячи человек. Мирные жители приезжают обратно сразу в нескольких провинциях — Дамаск, Дейр-эз-Зор и Хомс. Российские военные оказывают людям всевозможную помощь. Кроме того, их также осматривают медики.