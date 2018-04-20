Советник главы МИД Ирана: Мы не станем дестабилизировать Саудовскую Аравию

Советник министра иностранных дел Исламской Республики Иран, вице-президент Института политических и международных исследований ИРИ Сейед Расул Мусави дал эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей.

США могут ополчить против себя мир

— Господин Мусави, сегодня в Сирии продолжается гражданский конфликт, накаляется обстановка в курдских районах Турции и Ирака, осложняется ситуация и вокруг Ирана. По вашему мнению, насколько реальны угрозы США денонсировать «иранскую ядерную сделку» — и готова ли ваша страна к ответным действиям в ответ на недружественные шаги Вашингтона?

— Первое, что нам надо сделать, когда мы начинаем разговор о так называемой «иранской ядерной сделке», — это назвать вещи теми именами, под которыми они существуют официально. В этом случае мы избежим смысловых и логических искажений, которые возникают при наименовании процесса мирного урегулирования «иранской ядерной сделкой».

Официальное название этого документа — Совместный всеобъемлющий план действий (англ. Joint Comprehensive Plan of Action), и он отнюдь не является двусторонним документом, подписанным только Ираном и США. В июле 2015 года Иран и страны так называемой «ядерной шестерки» (США, Франция, Великобритания, Россия, Германия и Китай) достигли всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной программе и совместно подписали данный документ. Кроме того, Совместный всеобъемлющий план действий существует не сам по себе — он был вынесен на рассмотрение Совета Безопасности ООН и утвержден на нем в виде отдельной резолюции.

Таким образом, США не могут в одностороннем порядке «отменить» этот документ: в этом случае они фактически выведут себя за скобки данного процесса и противопоставят себя всему мирному процессу и мировому сообществу, а это вряд ли является приемлемой платой за такой опрометчивый шаг даже для мировой сверхдержавы.

Кроме того, я должен сказать, что пока все американские политические спекуляции вокруг иранской ядерной программы и возможного выхода из соглашения носят во многом карнавальный, показушный характер, являясь практически открытым шантажом. К сожалению, это уже стало фирменным стилем публичной «твиттер-дипломатии» нынешней администрации Белого дома, когда в течение суток мы можем внезапно услышать практически противоположные заявления, которые буквально опровергают друг друга. Конечно, это никак не способствует взаимопониманию и отнюдь не улучшает международные отношения.

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С другой стороны, безусловно, в том случае, если США все-таки пойдут на такой недальновидный шаг и каким-либо образом нарушат свои обязательства в рамках Совместного плана действий, у Ирана всегда будет разумный ответ и стратегия по защите своих жизненных интересов, в том числе в ядерной сфере.

Саудиты, опасайтесь своих «бумерангов»

— Расскажите о позиции Тегерана в отношении сирийского конфликта. Насколько обоснованы обвинения в том, что Иран осуществляет в Сирии политику военной и политической экспансии?

— Позиция Ирана в отношении Сирии, да и в отношении любых военных и политических конфликтов на территории Ближнего Востока, всегда отличалась последовательностью и определенностью. Иран выступает с позиций нерушимости существующих границ и исходя из обязательного требования о том, что политический процесс в любом государстве региона должен идти по собственному пути, который задается демократическими процессами внутри самой страны. Попытки иностранного влияния и насильственного изменения судьбы целых стран не приводят ни к чему хорошему — достаточно посмотреть, насколько печально сложилась история Ливии после того, как западные страны разрушили то государство, которое было построено при Муаммаре Каддафи. Похожие процессы были запущены Штатами в Сирии и Ираке, но пока что, к счастью, столь же разрушительных последствий здесь удалось избежать — в том числе и благодаря действиям Ирана, которые направлены на сохранение стабильности в регионе.

Конечно, в настоящий момент Сирия еще далека от стабильного мира, однако усилия Ирана и России позволили оттащить страну от края пропасти — и дать надежду на стабильный мир для всех сирийцев. Они сами должны решать свою судьбу, выбор не должен быть навязан им извне.

— Но ведь в регионе есть силы и государства, которые имеют совсем иной подход к таким вопросам! Как вы прокомментируете, например, действия Саудовской Аравии и союзных ей монархий Залива в целом ряде конфликтов — в Сирии, Йемене, Ираке?

— Конечно, я покривил бы душой, если бы назвал взаимоотношения Саудовской Аравии и Иранской республики безоблачными. Это не так. Политика королевства вступает в противоречие с интересами многих соседей Саудовской Аравии — и Иран тут просто наиболее полно «вписался» в нужный для правящего класса королевства «образ врага». Однако, надо понимать, что корень этой проблемы — не в Иране, не в Сирии и не в несчастном Йемене, а в самой Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия сейчас проходит крайне болезненный период внутренней трансформации, так как наследный принц Мухаммад бин Салман де-факто пошел на конфронтацию сразу с тремя могущественными силами внутри королевства — собственной династией, религиозными лидерами и бизнес-элитой. Конечно, эти три силы из-за специфики государственной власти в стране в достаточной степени переплетены и взаимоувязаны, но все они сегодня находятся в скрытой оппозиции к действиям бин Салмана, поскольку эти шаги в той или иной степени затрагивают их жизненные интересы.

Например, правящая династия Саудов никогда не сможет простить бин Салману узурпацию и насильственное изменение правил наследования, которые теперь должны привести его к трону после смерти его отца. У бизнес-элиты бин Салман отобрал огромные активы в рамках одиозного «дела о коррупции», которое скорее выглядело как плохо прикрытая конфискация имущества неугодных. Ну и, наконец, религиозная элита тоже столкнулась с серьезным ограничением своего влияния в рамках либеральных действий бин Салмана, которые радикально вестернизируют внутреннюю жизнь королевства.

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В такой ситуации, как я уже сказал, наиболее простым способом является переключение энергии внутреннего противостояния на образ удобного и понятного внешнего врага. Исторические, религиозные, политические и этнические различия Саудовской Аравии и Ирана были использованы для раскрутки этого процесса — но его результатом стали конфликты в Сирии, Йемене и Ираке, для разжигания которых Эр-Рияд приложил максимум усилий.

— А насколько такая политика может стать опасной для самой Саудовской Аравии? Может ли нестабильность бумерангом вернуться и к саудитам в самый неподходящий момент?

К сожалению, такой сценарий рассматривается в Иране как вероятный. Политика экспорта нестабильности и «войны чужими руками», которую осуществляет саудовская элита в настоящее время, может вернуться на ее землю в самый неподходящий момент. Противоречия внутри самого королевства ничуть не меньше, а в чем-то даже глубже, чем те конфликты, которые саудиты сегодня пытаются инспирировать в Йемене или Сирии.

Поэтому те «бумеранги», которые Саудовская Аравия запускает ко всем соседям, могут вскорости вернуться к ним и болезненно воздействовать на ситуацию в королевстве. Например, война в Йемене уже стала такой незаживающей язвой, которая подтачивает ресурсы и возможности Саудовской Аравии день за днем — без всякой надежды даже на формальную «победу».

С другой стороны, позиция Ирана в таком негативном сценарии будет консервативной и сдержанной. Мы не будем играть на поле дестабилизации и хаоса, пытаясь разрушить существующий миропорядок, — даже если речь будет идти о том, чтобы добиться поражения государства, которое считает нас «врагом». Так как последствия для региона и для нас могут быть гораздо более негативными, нежели нынешнее противостояние Ирана и Саудовской Аравии.