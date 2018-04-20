«Американцы — убийцы людей!»: на Балканах митингуют против действий США в Сирии. Колонка Владимира Тулина

В крупнейших городах Болгарии и Греции прошли митинги. Люди собрались, чтобы выразить возмущение по поводу ракетных атак на Сирию странами Запада — США, Великобританией и Францией. Корреспондент Федерального агентства новостей был на митинге в Софии.

Митинг проходил на центральной площади города перед зданием Министерского совета — правительства Болгарии. Недалеко находятся резиденция президента страны и здание парламента. Поводом для митинга послужила бомбардировка Сирии крылатыми ракетами стран НАТО в ночь на 14 апреля. Протест против этого и вывел на площадь жителей Софии. Они держали большой плакат с лозунгом митинга «Война против Сирии — преступление! Борисов — слуга агрессоров!».

Таким образом участники митинга протестовали не только против очередного военного преступления американских властей и их союзников, но и против позиции премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, который публично поддержал нанесение ракетного удара в Сирии.

Перед началом митинга звучали болгарские патриотические песни. Среди протестующих были в том числе сирийцы, палестинцы, египтяне. Они держали флаги своих стран. Многие пришли с флагами России, к одному из российских триколоров был прикреплен большой портрет Владимира Путина.

Митинг организовало Движение за радикальные перемены «Българската пролет» — «Болгарская весна». Его возглавляет известный здешний политик и публицист Велизар Енчев, который с 1985 по 1996 год был офицером разведки, а с 1997 по 2002 — послом Болгарии в Хорватии. Именно он и открыл митинг, заявив:

«Дорогие друзья! Начинается митинг протеста против болгарского правительства, против премьера Бойко Борисова, против министра иностранных дел Екатерины Захариевой и против военного министра Красимира Каракачанова, которые публично поддержали агрессивные действия Великобритании, США и Франции против Башара Асада и Республики Сирия, — декламировал он. — В Греции в Афинах на улицах тысячи людей, в Европе протестуют в Париже и Лондоне, протестует Нью-Йорк. И в Болгарии площади должны быть заполнены людьми, которые против войны».

Затем последовал небольшой экскурс в историю:

«Помните? 15 лет назад правительство, где главным секретарем МВД был Бойко Методиев Борисов, вовлекло Болгарию в войну с Ираком, обвинив Саддама Хусейна в том, что его страна обладает химическим оружием? 15 лет спустя разыгрывают тот же сценарий те же люди, управляющие Болгарией. С той только разницей, что в Вашингтон не Буш, а Дональд Трамп, в Лондон не признавший свою вину преступник Тони Блэр, а Тереза Мэй. Тогда президент и министра иностранных дел Франции приняли решение не участвовать в иракской войне, а глава кабинета Саксен-Кобург-Готский и президент Болгарии Георгий Пырванов отправили болгарский военный контингент в Ирак».

Енчев продолжал:

«Болгарские руководители должны понять, что если будет референдум, то весь болгарский народ будет против войны в Сирии. Поэтому призываю всех каждую среду в 10 часов быть здесь. Сегодня наш протест против агрессии в Республике Сирия, и сегодня здесь наши сирийские друзья — ассоциация сирийцев в Болгарии. Люди, которые видели, как из «сада Ближнего Востока» их государство за последние 6 лет превратилось в пустыню. Кто сделал это? Это сделали США, западные страны, НАТО и их союзники, один из которых — Бойко Борисов, его партия ГЕРБ и все, кто ее поддерживает. Поэтому надеюсь, что болгарские граждане наконец-то откроют глаза и поймут: то, что стало с Сирией, завтра может произойти и на Балканах».

Следующим выступил Мохамед Ибрагим из ассоциации сирийцев в Болгарии. Он поблагодарил всех за присутствие на митинге и сказал:

«Для сирийского народа очень важна такая поддержка. Мы здесь для того, чтобы показать: через 7 лет войны и геноцида мы все еще с высоко поднятыми головами, и с каждым днем все больше полны решительности сражаться с противником. Несколько дней назад мы были свидетелями прямой агрессии со стороны США, Великобритании и Франции. Это государственный терроризм. Террористы из США, Великобритании, Франции, Саудовской Аравии, Катара, Израиля и Турции не смогли сломить сирийский народ, сирийскую армию и сирийское руководство. За 7 лет произошло более 6000 атак террористов на мирных жителей и сирийскую армию».

Мохамед Ибрагим продолжал:

«Те сто ракет, которыми несколько дней назад обстреляли Сирию, — это игрушка, по сравнению с тем террором, от которого страна страдает более 7 лет. Вы знаете, что когда автомобиль-бомба врезалась в школу, и более 70 детей разорвало на куски, а 200 остались инвалидами на всю жизнь, по болгарским СМИ не прозвучало ни слова об этом преступлении? Вы спросите: почему? Потому что СМИ в мире контролируются так называемым мировым правительством. И многие из тех, кто в него входит, — марионетки».

Член ассоциации сирийцев в Болгарии также отметил: люди, которые вынуждены воевать, не хотят этого. Война на руку только тем, кто хочет захватить власть.

«В этом и была «вина» Башара Асада, что он не согласился стать такой марионеткой, — подчеркивает Ибрагим. — Однако он навсегда останется в истории как великий человек, который восстал против террора, организаторы которого находятся в Вашингтоне и в Лондоне. А про тех, кто в Париже я не хочу говорить из уважения к французскому народу, хотя их государство давно уже не великая держава».

«Видели ли вы сирийцев, которые прибыли в США и убивают людей? Есть ли сирийцы которые убивают людей во Франции или в Англии? — продолжал Ибрагим. — Те, кто совершает теракты в Европе, — европейцы. Они живут в гетто во Франции и Бельгии. Знаете, почему они стали террористами? Всему виной пропаганда из Саудовской Аравии. И знаете ли, кто ее обеспечивает? США! Им нужно чтобы Европа не была сильнее их. Однако европейские правительства как будто живут в космосе, а европейские народы страдают».

Все обвинения в адрес Сирии, касающиеся химоружия, Мохамед Ибрагим считает ложными. Сириец недоумевает: почему никого не интересует ядерное оружие Израиля.

«Обвиняют и Россию. Неужели можно поверить, что эта великая держава применит газ, чтобы убить двойного агента Англии? Все это было придумано, как и химическая атака в Думе, — уверен Ибрагим. — Болгария, Сирия, Россия и Иран — древние культурные державы, а потомки варваров, которые 300 лет назад двинулись в Америку, хотят управлять ими. Мы не хотим их демократии, мы хотим жить по нашим традициям и праздновать наши праздники. Так, несколько дней назад мы отметили победу над преступной тройной коалицией».

Болгарский журналист арабского происхождения Альгафари подробно остановился на обвинениях властей Сирии в применении химического оружия в Думе:

«До сих пор нет никаких доказательств. Не сообщается даже, в какой части Думы это произошло. Всем известно, что в Сирии есть агенты ЦРУ, МИ-6 и Моссад. Так почему же они до сих пор не добыли доказательства? Получается, что США говорят: «Была химическая атака», и весь мир им верит на слово, говорит журналист. — Посмотрите, что стало с миром за последние 30 лет. С того момента, как ударили молотком по Берлинской стене и стали ее разрушать, началась Третья мировая война. Посмотрите, что стало с Болгарией. Она имела свою экономику, ее продукция была нужна во всем мире. Страна вела активную торговлю, имела развитое земледелие. Сейчас ввозим перец и помидоры из-за границы. Нет своих технологий, полностью зависим от Запада. Это называется война, экономическая удушающая война».

Далее Альгафари предложил вспомнить, с чего начался конфликт в Сирии:

«Давайте вспомним с чего все начиналось. Дети написали что-то против Башера Асада на какой-то стене. Где эти дети? Помнит ли кто-нибудь, чтобы хоть кто-то из них дал интервью и сказал: «Да, мы это сделали». Известно ли хоть одно имя? Хорошо, предположим, они арестованы, замучены. Тогда, где их родители? Где их братья и сестры? Где их одноклассники и соседи? Вышел ли хоть кто-нибудь и сказал: «Да, я свидетель того, что они сделали это». Нет! Это все сценарий, такой же, как и химическая атака, — уверен журналист. — Зато все мы видели кадры постановочной видеосъемки якобы оказания помощи жертвам химатаки. Это ли демократия? Когда врут — это демократия? Россия пришла на помощь Сирии по приглашению его законного правительства. А кто приглашал Соединенные Штаты в Сирию? Кто приглашал их в Ирак, Ливию, Афганистан? Кто приглашал их хоть куда-нибудь? Они являются без приглашения, и их появление везде сопровождается морем пролитой крови невинных людей».

Один за одним на сцену выходили выступающие. Болгары возмущались действиями своего правительства, которое втягивает страну в новую войну, а сирийцы благодарили Россию, которая фактически спасла их народ от уничтожения. Митинг против агрессии США, Великобритании и Франции в Сирии состоялся и в Варне. Его проводила гражданская инициативная организация «Болгария за мир». Люди вышли и на центральную площадь города у Кафедрального собора.

Выступающие говорили следующее:

«Мы не хотим, чтобы мир оказался вовлеченным в войну. Мы не считаем, что бомбардировки — это способ восстановления справедливости в 21-м веке. Проблемы человечества должны решаться мирным путем».

Ракетная атака в Сирии вызвала многотысячные протесты и в соседней Греции. В Афинах около 7000 человек прошли по центральным улицам города, скандируя лозунги против политики Вашингтона. Они пришли к посольству США, где и провели митинг.

На нем выступил руководитель коммунистической партии Димитрис Куцумбас, который раскритиковал руководство Греции за беспрекословное подчинение ЕС и НАТО.

«Империалисты снова проливают кровь, — заявил он со сцены. — Они разрушают и раскалывают государства, используя вымышленные доказательства».

На асфальте перед посольством красной краской было большими буквами написано: «Американцы — убийцы людей», затем кто-то попытался бросить банку с краской в посольство, но этому помешала полиция. Кульминацией митинга стало сожжение флага США. Тысячи людей также приняли участие в протестах в центре второго по величине греческом города Салоники, а также перед американской военной базой «Суда бей» на острове Крит.

Эти события показывают, что мир меняется. В свое время по требованию США десятки стран отправляли своих солдат на войну в Ирак. Сейчас действия в Сирии поддержали только Великобритания и Франция. А вот митинги протеста проходят даже в странах, которые считаются союзниками США по НАТО.