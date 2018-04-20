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Россия не приемлет попыток Запада развалить Сирию — Лавров
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    Россия не приемлет попыток Запада развалить Сирию — Лавров

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    Россия не приемлет попыток Запада развалить Сирию — Лавров

    Москва, 20 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не приемлет попыток стран Запада развалить Сирию.

    «Мы не приемлем тех попыток, которые мы наблюдаем, опять же, в контексте геополитической инженерии, попыток, нацеленных на то, чтобы Сирию развалить, создать там присутствие внерегиональных сил на веки вечные», — заявил глава МИД РФ, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с австрийской коллегой.

    По словам Лаврова, это противоречит заключенным договоренностям. Министр отметил, что сирийский конфликт необходимо решать на основе резолюции Совбеза ООН в рамках политического процесса.

    Глава российской дипломатии призвал не отступать от принципов, которые получили одобрение в СБ ООН.

    Автор: Дима Оленин
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