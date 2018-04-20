Сирии: САА начала операцию против самых непримиримых боевиков в Ярмуке

Дамаск, 20 апреля. Восточная Гута полностью освобождена от боевиков, после чего мирные жители приступили к разбору завалов, однако на юге провинции Дамаск в районе Ярмук остались территории, контролируемые боевиками нескольких группировок, в том числе террористами «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещена в РФ), поэтому правительственные силы Сирии продолжают выполнять боевые задачи, передает «Комсомольская правда».

По данным военного корреспондента «КП» Александра Коца, накануне на юге провинции Дамаск началась масштабная операция сирийских войск против боевиков. В этом районе находится так называемый палестинский лагерь беженцев Ярмук, который появился в 1957 году, и тогда он действительно был лагерем беженцев.

В настоящее время в этом районе базируются порядка двух тысяч боевиков. Власти Сирии пытались договориться с ними о перемирии, однако террористы выдвинули неприемлемые условия, поэтому правительственные силы начали военную операцию. Террористы находятся в окружении, поэтому в ближайшее время возможна очередная провокация наподобие «химической атаки» в Думе.

«На стороне боевиков фактически может выступить вся военная машина НАТО. Но надо учитывать, что боевики Восточной Гуты и боевики Ярмука это немного разные люди. Сейчас идет операция против самых непримиримых и самых отъявленных головорезов, многие из которых предпочтут умереть, чем позорно выехать на зеленых автобусах», — сообщает Коц.

Напомним, 7 апреля неправительственная организация «Белые каски» распространила видеоролик с инсценировкой «химической атаки» в сирийской Думе. Москва опровергла информацию о «химатаке», отметив, что «Белые каски» не могут являться достоверным источником. При этом Минобороны РФ сообщало о подготовке провокаций в Восточной Гуте еще 13 марта. 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по территории Сирии, используя в качестве предлога постановочный ролик «Белых касок».

1 Организация запрещена на территории РФ.