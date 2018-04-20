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Шойгу проверил ход подготовки к параду Победы в подмосковном Алабино
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    Шойгу проверил ход подготовки к параду Победы в подмосковном Алабино

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    Шойгу проверил ход подготовки к параду Победы в подмосковном Алабино

    Москва, 20 апреля. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проинспектировал подготовку к параду Победы в подмосковном Алабино.

    Как говорится в сообщении военного ведомства, генерал армии проверил парадный строй авиации,  совместную тренировку «пеших парадных расчетов, парадных расчетов механизированной колонны». 

    «Это была заключительная совместная тренировка на парадной площадке в Алабино, — сообщили в Минобороны РФ. — Вечером техника механизированной колонны совершит передислокацию в Москву».

    В столице тренировки возобновятся 26 апреля и 3 мая в 22.00. Генеральная репетиция парада Победы пройдет на Красной площади 6 мая в 10.00.

    Напомним, ранее сообщалось, что центр Москвы ждут традиционные для конца апреля – начала мая перекрытия дорог, связанные с подготовкой к Параду Победы.

    Автор: Тимур Румянцев
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