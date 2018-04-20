Шойгу проверил ход подготовки к параду Победы в подмосковном Алабино

Москва, 20 апреля. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проинспектировал подготовку к параду Победы в подмосковном Алабино.

Как говорится в сообщении военного ведомства, генерал армии проверил парадный строй авиации, совместную тренировку «пеших парадных расчетов, парадных расчетов механизированной колонны».

«Это была заключительная совместная тренировка на парадной площадке в Алабино, — сообщили в Минобороны РФ. — Вечером техника механизированной колонны совершит передислокацию в Москву».

В столице тренировки возобновятся 26 апреля и 3 мая в 22.00. Генеральная репетиция парада Победы пройдет на Красной площади 6 мая в 10.00.

Напомним, ранее сообщалось, что центр Москвы ждут традиционные для конца апреля – начала мая перекрытия дорог, связанные с подготовкой к Параду Победы.