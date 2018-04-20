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Реакция США на закупку Турцией С-400 у РФ напоминает шантаж — Лавров
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    Реакция США на закупку Турцией С-400 у РФ напоминает шантаж — Лавров

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    Реакция США на закупку Турцией С-400 у РФ напоминает шантаж — Лавров

    Москва, 20 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал реакцию США на договоренность между Москвой и Анкарой о поставке для нужд ВС Турции зенитных комплексов С-400 «Триумф».     

    По утверждению Лаврова, заявления Вашингтона о возможных санкциях против Турции в связи с поставками напоминают шантаж. 

    «То, что заявил господин Митчелл (представитель Госдепа США — прим. ФАН), что Анкара рискует попасть под санкции, если закупит С-400, это как раз пример такой попытки шантажа в расчете на то, что удастся обеспечить недобросовестную конкуренцию для американских компаний», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.  

    По мнению Лаврова, США, являясь членом НАТО, обязаны прислушиваться к коллективному мнению альянса, выражаемому генеральным секретарем. 

    Напомним, в среду Госдеп США пригрозил Анкаре санкциями за покупку российских зенитных комплексов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее подчеркнул, что Турция имеет полное право на покупку С-400 у РФ. 

    Реакция США на закупку Турцией С-400 у РФ напоминает шантаж — Лавров

    В начале апреля президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Анкара договорились о ценах на С-400.

    Автор: Федор Веснин
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