Медведев уволил торгпреда России в США

Москва, 20 апреля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил торгового представителя России в США Александра Стадника. Распоряжение было опубликовано в пятницу на портале правовой информации.

«Освободить Стадника Александра Юрьевича от должности торгового представителя Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки», — говорится в распоряжении.

Ранее Стадник был включен в список 60 российских дипломатов, высылаемых властями США из страны в связи с так называемым «делом Скрипаля».

Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии у одного из торговых центров в Солсбери. По версии следствия, они были отравлены нервно-паралитическим веществом.

Лондон голословно обвинил в причастности к произошедшему Москву и развязал дипломатическую войну. К высылке российских дипломатов присоединились США, Канада, Украина и ряд европейских государств.