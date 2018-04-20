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Медведев уволил торгпреда России в США
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    Медведев уволил торгпреда России в США

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    Медведев уволил торгпреда России в США

    Москва, 20 апреля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил торгового представителя России в США Александра Стадника. Распоряжение было опубликовано в пятницу на портале правовой информации.

    «Освободить Стадника Александра Юрьевича от должности торгового представителя Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки», — говорится в распоряжении.

    Ранее Стадник был включен в список 60 российских дипломатов, высылаемых властями США из страны в связи с так называемым «делом Скрипаля».

    Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии у одного из торговых центров в Солсбери. По версии следствия, они были отравлены нервно-паралитическим веществом.

    Лондон голословно обвинил в причастности к произошедшему Москву и развязал дипломатическую войну. К высылке российских дипломатов присоединились США, Канада, Украина и ряд европейских государств.

    Автор: Василий Котов
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