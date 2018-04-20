«Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

Избрание премьер-министром Армении Сержа Саргсяна состоялось два дня назад, и новый глава правительства уже успел принять все поздравления. Однако не согласные с решением парламента граждане Армении не сдаются и продолжают протестовать, а за уличной активностью в армянской столице следит специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Ереване.

С раннего утра 19 апреля протестные массы начали шествие по центральным улицам города, при этом активисты активно призывали сограждан присоединяться к акции. Автомобилисты и водители общественного транспорта поддерживали демонстрантов звуковыми сигналами. Наряду с пешим маршем с ночи отмечались «несогласные» автопробеги по Еревану. При этом следует отметить, что оппозиционеры стремятся не допускать нарушений закона, стараются не вступать в перепалки с полицией и не мешать движению транспорта.

Наиболее болезненной для протестующих темой стали недавние столкновения со стражами порядка, в ходе которых было задержано несколько десятков человек, в основном студентов. Армения — маленькая страна: в ней родственникам, членам одной семьи или друзьям очень легко оказаться по разные стороны баррикад.

Поэтому в среде оппозиции появился новый лозунг — « » («Полицейский — наш»), подразумевающий единство полиции и народа и отсутствие враждебности у протестующих к стражам порядка.

Даже во время задержаний некоторые активисты обнимали полицейских со словами: «Я тебя люблю». Некоторые полицейские, в свою очередь, выражали поддержку протестующим, крича: «Мы — одни из вас!».

На представленных корреспондентом ФАН видеокадрах и фотографиях можно увидеть скопление полицейских и бойцов внутренних войск около здания правительства Армении, куда к вечеру 19 апреля добралась колонна демонстрантов. Количество правоохранителей, не сильно уступавшее числу протестующих, вызвало смех и шквал шуток со стороны активистов. В адрес премьера сыпались насмешки за то, что он якобы «испытывает страх перед собственным народом».

Тем не менее, как отмечают наблюдатели, и как ранее сообщал корреспондент ФАН, количество протестующих за последние дни уменьшилось, хотя напряжение продолжает сохраняться, а «дух протеста» — летать по армянской столице.

Свою поддержку армянской «улице» уже выразили некоторые известные деятели культуры армянского происхождения. В частности, протестующих поддержали лидер группы SystemofaDown Серж Танкян, которого в Армении считают гордостью нации, и канадская актриса Арсине Ханджян. Их посты в социальных сетях вызвали воодушевление у протестующих, а слухи о возможном приезде Танкяна в Ереван сразу же затмили остальные новости о протесте.

Продолжающие борьбу оппозиционеры настроены решительно, однако власти не идут с ними на диалог, вероятно, надеясь, что протест сам собой постепенно сойдет на нет. Ведь рано или поздно люди устанут протестовать, им надо будет идти на работу, учиться, заниматься другими повседневными делами. Вместе с тем, выжидательная тактика властей может оттянуть разрешение ситуации на неопределенный срок.