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Юрий Юрченко: Фильмы о Новороссии должны снимать люди, знакомые с войной в Донбассе
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    Юрий Юрченко: Фильмы о Новороссии должны снимать люди, знакомые с войной в Донбассе

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    Подсолнухи на Донбассе

    Идея министерства культуры России снять фильм о событиях в Новороссии сегодня актуальна, как никогда, но сценарий должен представить человек, знакомый с войной вДонбассе не понаслышке.

    Об этом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей заявил драматург и военкор Юрий Юрченко.

    «Фильм о трагических событиях в Новороссии снять необходимо уже потому, что противоположная сторона — не только Украина, но и Прибалтика, США — регулярно выпускает аналогичную кинопродукцию и представляет ее на престижных площадках. И художественные, и документальные картины. В частности, в этом году Украина выставила фильм о Донбассе на Каннском фестивале, — говорит прозаик.

    Юрченко рассказал, что в прошлом году он представлял на конкурс министерства культуры РФ свой сценарий под названием «Свидетель». Работа была написана на основе того, что произошло с ним самим.

    «Мы полностью проиграли информационную войну. Практически без боя отдаем и пространство кинематографа», — сказал тогда драматург, представляя свой проект, написанный им в госпитале вскоре после освобождения из плена. 

    Юрченко также рассказал о том, что в момент рассмотрения проекта он попросил проголосовать за его сценарий даже тех, кто идеологически не вполне с ним согласен.

    «Ведь там практически нет политики, там речь о человеке, который приезжает в Донбасс из Франции. Это — человеческая история, причем как с этой, так и с той стороны. Этот фильм помог бы привлечь внимание к проблеме военнопленных», — рассказал собеседник ФАН, отметив, что год назад его проект финансирования не получил.

    Фильмы о Новороссии должны снимать люди, знакомые с войной на Донбассе

    Юрченко выразил убежденность, что, независимо от того, какой сценарий выберет Минкульт, снимать фильмы о Донбассе просто необходимо.

    «Мы молчим... Мы ничего не снимаем на эту тему. А тем временем даже в России, в Москве и Санкт-Петербурге, идут показы фильмов, снятых той стороной. Кино — это большая пропагандистская, агитационная площадка, которую мы отдали. Сейчас некая возможность открылась, но важно, чтобы это не было нечто спекулятивное, не материал людей, которые два раза приехали», — уверен драматург и военкор Юрий Юрченко.

    Напомним, идею съемки фильма о конфликте в Новороссии высказал первый замминистра культуры РФ Владимир Аристархов.

    «У нас до сих пор нет хорошего кино о событиях в Донбассе. Нет хорошего сценария. Мы очень ждем предложений на этот счет, чтобы снять достойный фильм или сериал о Новороссии», — заявил Аристархов.  

    Автор: Наталья Макеева
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