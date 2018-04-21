Сирия отбила атаку «Джебхат ан-Нусры»: боевики пытались вернуть позиции на юге Хамы — видео ФАН

Террористы «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ) провели очередную попытку контратаки позиций Сирийской арабской армии (САА) на юго-востоке провинции Хама. Правительственным силам САР, однако, удалось в короткий срок отразить нападение боевиков. Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) запечатлел столкновения на видео.

Вооруженные бандгруппы «Хайят Тахрир аш-Шам» атаковали опорные пункты САА в районе прифронтовых населенных пунктов Тель Аль-Дира и Каббат Аль-Курди. Тем не менее сирийские войска смогли стремительно отбить нападение, оттолкнул джихадистов назад на исходные позиции. В записи, снятой нашим корреспондентом, можно увидеть, как правительственная армия САР ведет огонь по объектам террористов из различных видов вооружения. Согласно данным военнослужащих, «Джебхат ан-Нусра»1 понесла серьезный урон в живой силе, также было ликвидировано несколько единиц техники террористов.

Попытки исламистов вернуть утраченные ранее позиции происходят периодически, однако подразделения САА продолжают держать оборону и параллельно готовиться к развертыванию новой серии атак против «Тахрир аш-Шам» в этом регионе. Напомним, ранее военнослужащим при помощи союзников удалось отбить ряд поселений в этом районе к западу от Саламии. Сейчас сюда стягиваются дополнительные силы войск САР, которые примут участие в полномасштабной антитеррористической операции.

Эти территории относятся к Растанскому котлу, который располагается преимущественно на северной окраине соседнего Хомса, где сейчас также фиксируется активизация столкновений с джихадистами. Анклав боевиков в этом регионе входит в одну из зон деэскалации, однако в отношении «Ан-Нусры» перемирие не действует. Кроме того, ряд, группировок, аффилированных с данной террористической организацией, уже неоднократно нарушали установленный режим без огня, обстреливая мирные кварталы и опорные пункты САА.

1 Организация запрещена на территории РФ.