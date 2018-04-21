Меню
Новости Сирии
Сирия отбила атаку «Джебхат ан-Нусры»: боевики пытались вернуть позиции на юге Хамы — видео ФАН
Политика
Замминистра экономики КНДР прибыл в Россию
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия отбила атаку «Джебхат ан-Нусры»: боевики пытались вернуть позиции на юге Хамы — видео ФАН

    243

    Армия Сирии в Хаме

    Террористы «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ) провели очередную попытку контратаки позиций Сирийской арабской армии (САА) на юго-востоке провинции Хама. Правительственным силам САР, однако, удалось в короткий срок отразить нападение боевиков. Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) запечатлел столкновения на видео.

    Армия Сирии в Хаме

    Вооруженные бандгруппы «Хайят Тахрир аш-Шам» атаковали опорные пункты САА в районе прифронтовых населенных пунктов Тель Аль-Дира и Каббат Аль-Курди. Тем не менее сирийские войска смогли стремительно отбить нападение, оттолкнул джихадистов назад на исходные позиции. В записи, снятой нашим корреспондентом, можно увидеть, как правительственная армия САР ведет огонь по объектам террористов из различных видов вооружения. Согласно данным военнослужащих, «Джебхат ан-Нусра»1 понесла серьезный урон в живой силе, также было ликвидировано несколько единиц техники террористов.

    Попытки исламистов вернуть утраченные ранее позиции происходят периодически, однако подразделения САА продолжают держать оборону и параллельно готовиться к развертыванию новой серии атак против «Тахрир аш-Шам» в этом регионе. Напомним, ранее военнослужащим при помощи союзников удалось отбить ряд поселений в этом районе к западу от Саламии. Сейчас сюда стягиваются дополнительные силы войск САР, которые примут участие в полномасштабной антитеррористической операции.

    Карта военных действий в регионе

    Эти территории относятся к Растанскому котлу, который располагается преимущественно на северной окраине соседнего Хомса, где сейчас также фиксируется активизация столкновений с джихадистами. Анклав боевиков в этом регионе входит в одну из зон деэскалации, однако в отношении «Ан-Нусры» перемирие не действует. Кроме того, ряд, группировок, аффилированных с данной террористической организацией, уже неоднократно нарушали установленный режим без огня, обстреливая мирные кварталы и опорные пункты САА.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    На Украине признали невозможность возвращения Крыма

    На Украине признали невозможность возвращения Крыма

    8:02   21 Апреля 2018
    12969
    Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

    Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

    22:03   20 Апреля 2018
    2015
    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    19:01   20 Апреля 2018
    7185
    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    17:32   20 Апреля 2018
    2238