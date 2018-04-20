Путин обсудил развитие стратегического партнерства с президентом Узбекистана

Москва, 20 апреля. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым развитие стратегического партнерства стран и график предстоящих контрактов на высшем уровне, сообщает пресс-служба Кремля.

«По инициативе узбекской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым», — отмечается в сообщении.

Кроме того, президенты уделили большое внимание запуску Кандымского газоперерабатывающего комплекса — одного из крупнейших в Центральной Азии. Ожидается, что работа предприятия, построенного при участии российской компании «Лукойл», будет способствовать активному развитию нефтегазовой отрасли Узбекистана.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о прошедших переговорах Владимира Путина и Шавката Мирзиёева. Ожидается также, что во второй половине дня Путин проведет переговоры с Шойгу и Герасимовым.