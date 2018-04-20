Меню
Политика
Путин обсудил развитие стратегического партнерства с президентом Узбекистана
Политика
«Доверие к США в сумеречной зоне»: Пушков объяснил, почему США пострадают от своих же санкций
Следующая новость
Загрузка...

    Путин обсудил развитие стратегического партнерства с президентом Узбекистана

      /  Обновлено: 
    152

    Путин обсудил развитие стратегического партнерства с президентом Узбекистана

    Москва, 20 апреля. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым развитие стратегического партнерства стран и график предстоящих контрактов на высшем уровне, сообщает пресс-служба Кремля.

    «По инициативе узбекской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым», — отмечается в сообщении.

    Кроме того, президенты уделили большое внимание запуску Кандымского газоперерабатывающего комплекса — одного из крупнейших в Центральной Азии. Ожидается, что работа предприятия, построенного при участии российской компании «Лукойл», будет способствовать активному развитию нефтегазовой отрасли Узбекистана.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о прошедших переговорах Владимира Путина и Шавката Мирзиёева. Ожидается также, что во второй половине дня Путин проведет переговоры с Шойгу и Герасимовым.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    13:54   20 Апреля 2018
    55
    Украина — единственная страна в Европе, которой нужна гуманитарная помощь — Ноэль Колхаун

    Украина — единственная страна в Европе, которой нужна гуманитарная помощь — Ноэль Колхаун

    13:20   20 Апреля 2018
    249
    Песков прокомментировал угрозу прекращения авиасообщения между Россией и США

    Песков прокомментировал угрозу прекращения авиасообщения между Россией и США

    12:33   20 Апреля 2018
    976
    СК РФ установил окончательное число погибших при пожаре в «Зимней вишне»

    СК РФ установил окончательное число погибших при пожаре в «Зимней вишне»

    11:42   20 Апреля 2018
    333