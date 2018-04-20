Аксенов: Бюджет Крыма при России превысил цифры украинских времен

Ялта, 20 апреля. Во второй день IV Ялтинского международного экономического форума представители регионального и федерального правительства, российские министры обсуждают дальнейший путь России и республики Крым в ее составе, передает корреспондент Федерального агентства новостей с площадки форума.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что республика по бюджетным показателям уже превзошла цифры за лучшие годы украинских времен.

«Бюджет при Украине в лучшие годы составлял в пересчете на русские рубли 22 млрд рублей (по курсу до 2014 года — прим. ФАН), сегодня, в 2018 году без федеральной поддержки у нас 172 млрд, плюс от правительства 60-90 млрд рублей ежегодной поддержки», – заявил он.

Аксенов напомнил, что успешная и беспрецедентная по срокам интеграция полуострова во всей сферы российской жизни произошла при поддержке всей страны, с огромным желанием и активными действиями региональной власти, команды президента, правительства России, законодательных органов власти, Совета Федерации.

«Не сказать, что без сучка и без задоринки, но мы прошли эти испытания достаточно успешно, – сказал крымский чиновник. – Мы понимаем, что будущее России на сегодняшний день обусловлено тем документом, которое озвучил президент в послании Федеральному собранию, и в основе его – прорыв крымчан в 2014 году. Вернувшись на историческую родину, Крым задал тон мировой политике. Сейчас все регионы без исключения оказывают нам поддержку, передают весь свой опыт. Мы перенимаем его и, надеемся, не повторяем их ошибок».

По мнению главы республики, Крым уже прошел уникальный путь и теперь готов действовать наравне со всей Россией.

«Будущее в наших руках, — заключил Аксенов. – Он не безоблачно, но безопасно: правительство России способно защищать наши границы. У нас полное межнациональное согласие внутри, и нам ничего не мешает стать успешной и передовой страной».

Напомним, международный экономический форум в Ялте проходит при участии 3000 человек из 71 страны миры.