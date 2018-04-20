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Донбасс: запасы воды в Авдеевке почти иссякли после отключения ДФС
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    Донбасс: запасы воды в Авдеевке почти иссякли после отключения ДФС

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    Донбасс: запасы воды в Авдеевке почти иссякли после отключения ДФС

    Донецк, 20 апреля. После отключения Донецкой фильтровальной станции запасы воды в Авдеевке почти иссякли, сообщает украинское так называемое Министерство по вопросам временно-оккупированных территорий и внутренне-перемещенных лиц.

    В сообщении ведомства, опубликованном в Twitter, уточняется, что вода прекратила поступать в Авдеевку утром 20 апреля, ранее она поступала в населенный пункт самотеком. В Авдеевке есть резервуар, однако его запасов хватит на четыре дня.

    Напомним, работа Донецкой фильтровальной станции была прекращена 18 апреля из-за прямых обстрелов сотрудников ДФС украинскими силовиками. После того, как ВСУ открыли огонь по автомобилям со специалистами станции, остававшихся на ДФС сотрудников эвакуировали.

    Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек.

    Автор: Василий Котов
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