Донбасс: запасы воды в Авдеевке почти иссякли после отключения ДФС

Донецк, 20 апреля. После отключения Донецкой фильтровальной станции запасы воды в Авдеевке почти иссякли, сообщает украинское так называемое Министерство по вопросам временно-оккупированных территорий и внутренне-перемещенных лиц.

В сообщении ведомства, опубликованном в Twitter, уточняется, что вода прекратила поступать в Авдеевку утром 20 апреля, ранее она поступала в населенный пункт самотеком. В Авдеевке есть резервуар, однако его запасов хватит на четыре дня.

Напомним, работа Донецкой фильтровальной станции была прекращена 18 апреля из-за прямых обстрелов сотрудников ДФС украинскими силовиками. После того, как ВСУ открыли огонь по автомобилям со специалистами станции, остававшихся на ДФС сотрудников эвакуировали.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек.