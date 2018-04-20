Москва направила Лондону ноту в ответ на обвинения в кибератаках

Москва, 20 апреля. Россия требует от Великобритании предоставления доказательств о якобы имевших место кибератаках со стороны Москвы. Об этом рассказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, Лондон должен обнародовать доказательства своих обвинений против России, если они есть. Как отметила Захарова, МИД РФ требует от британской стороны предоставить имеющуюся у нее конкретную информацию в подтверждение выдвинутых обвинений. Захарова также уточнила, что по этому вопросу посольство РФ в Лондоне отправило официальный запрос — ноту — в Форин офис, но ответа пока не было.

Ранее МИД РФ объяснил, почему Лондон обвиняет Россию в кибератаках. Заявления Великобритании о причастности правительства РФ к кибератакам являются попыткой оправдать новые законы, которые введены на Западе для ограничения деятельности в Интернете, заявили в ведомстве.