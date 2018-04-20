Меню
Политика
Москва направила Лондону ноту в ответ на обвинения в кибератаках
Политика
«Доверие к США в сумеречной зоне»: Пушков объяснил, почему США пострадают от своих же санкций
Следующая новость
Загрузка...

    Москва направила Лондону ноту в ответ на обвинения в кибератаках

    311

    Москва направила Лондону ноту в ответ на обвинения в кибератаках

    Москва, 20 апреля. Россия требует от Великобритании предоставления доказательств о якобы имевших место кибератаках со стороны Москвы. Об этом рассказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

    По ее словам, Лондон должен обнародовать доказательства своих обвинений против России, если они есть. Как отметила Захарова, МИД РФ требует от британской стороны предоставить имеющуюся у нее конкретную информацию в подтверждение выдвинутых обвинений. Захарова также уточнила, что по этому вопросу посольство РФ в Лондоне отправило официальный запрос — ноту — в Форин офис, но ответа пока не было.

    Ранее МИД РФ объяснил, почему Лондон обвиняет Россию в кибератаках. Заявления Великобритании о причастности правительства РФ к кибератакам являются попыткой оправдать новые законы, которые введены на Западе для ограничения деятельности в Интернете, заявили в ведомстве. 

    Москва направила Лондону ноту в ответ на обвинения в кибератаках

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    13:54   20 Апреля 2018
    55
    Украина — единственная страна в Европе, которой нужна гуманитарная помощь — Ноэль Колхаун

    Украина — единственная страна в Европе, которой нужна гуманитарная помощь — Ноэль Колхаун

    13:20   20 Апреля 2018
    249
    Песков прокомментировал угрозу прекращения авиасообщения между Россией и США

    Песков прокомментировал угрозу прекращения авиасообщения между Россией и США

    12:33   20 Апреля 2018
    976
    СК РФ установил окончательное число погибших при пожаре в «Зимней вишне»

    СК РФ установил окончательное число погибших при пожаре в «Зимней вишне»

    11:42   20 Апреля 2018
    333