В посольстве РФ уточнили статус членов экипажа «Норда»

Киев, 20 апреля. В российском посольстве на Украине сообщили, у членов экипажа судна «Норд», которое в конце марта задержали в Азовском море, изъяли паспорта, но при этом они не задержаны.

«Они не задержаны, по-прежнему находятся на территории Украины…» — сообщил РИА Новости представитель посольства РФ.

Он отметил, что с членами экипажа постоянно находятся адвокаты и представители российской дипмиссии. В то же время в посольстве не стали уточнять, где именно на Украине в настоящее время находится экипаж «Норда».

Моряки сильно устали и «измучены постоянными переездами», а украинские власти при этом продолжают препятствовать попыткам экипажа вернуться в Крым, добавили в посольстве.

Напомним, ранее вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский сообщил, что киевские власти заставляет моряков «Норда» признать себя украинцами.