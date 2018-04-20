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В посольстве РФ уточнили статус членов экипажа «Норда»
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    В посольстве РФ уточнили статус членов экипажа «Норда»

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    В посольстве РФ уточнили статус членов экипажа «Норда»

    Киев, 20 апреля. В российском посольстве на Украине сообщили, у членов экипажа судна «Норд», которое в конце марта задержали в Азовском море, изъяли паспорта, но при этом они не задержаны.

    «Они не задержаны, по-прежнему находятся на территории Украины…» — сообщил РИА Новости представитель посольства РФ.

    Он отметил, что с членами экипажа постоянно находятся адвокаты и представители российской дипмиссии. В то же время в посольстве не стали уточнять, где именно на Украине в настоящее время находится экипаж «Норда».

    Моряки сильно устали и «измучены постоянными переездами», а украинские власти при этом продолжают препятствовать попыткам экипажа вернуться в Крым, добавили в посольстве.

    Напомним, ранее вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский сообщил, что киевские власти заставляет моряков «Норда» признать себя украинцами.

    Автор: Федор Веснин
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