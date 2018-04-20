«Как крысы в клетке»: Янукович в открытом письме обратился к Киеву с обвинениями по Крыму и Донбассу

Киев, 20 апреля. Бывший президент Украины Виктор Янукович в своем открытом письме обвинил действующие власти страны в «избавлении» от Крыма и развязывании войны в Донбассе.

Текст обращения, как сообщил сегодня местный телеканал NewsOne, опубликовал на своей странице в Facebook пресс-секретарь старшего сына экс-президента Александра Януковича Юрий Кирасир.

В письме Янукович раскритиковал работу Оболенского районного суда Киева, обвинив его в незаконном завершении судебных слушаний по делу о госизмене, в которой его обвиняют власти Украины. По мнению Януковича, «суд очень спешит», и объяснение этому одно: в суде просто боятся правды, сказанной свидетелями по делу, ведь она может сильно повлиять на результаты досрочных парламентских выборов, на которых, как пишет Янукович, действующий лидер Петр Порошенко и «его окружение мечтают назначить себя победителями».

В качестве аргумента Янукович указал на то, что «из сотни крымчан, избитых радикалами», суд согласился выслушать показать только трех свидетелей — министра иностранных дел Леонида Кожары, губернатора Михаила Добкина и начальника Генерального штаба Юрия Ильина.

Из-за сказанной ими правды, как считает он, суд не дал выступить, в частности, экс-главе администрации президента Андрею Клюеву, бывшему главе СБУ Александру Якименко, а также экс-министру МВД Виталию Захарченко и бывшему командующему внутренними войсками Станиславу Шуляку. Ведь их показания, как подчеркивает Янукович, окончательно разрушат сфабрикованное обвинение.

«Прошелся» Янукович и по выступлению в суде «организаторов государственного переворота и их подельников». Эти «публичные допросы», по его словам, показали, что в самый критичный для страны момент, они, «как крысы в клетке, делили добычу, а не думали о единстве Украины, о недопущении ее раскола».

Киевские власти, по мнению Януковича, пытается удержаться на плаву с помощью лжи, и продолжают заниматься мифотворчеством, сочиняя истории о «кровавом диктаторе» и «сепаратистах Донбасса».

«А правда в том, что ради собственной власти эти преступники сначала сами расстреляли Небесную сотню, потом избавились от ненужного им Крыма (полуостров присоединился к РФ по итогам всеобщего референдума в марте 2014 года, — прим. ФАН), а затем пролили кровь тысяч украинцев на Донбассе — регионе, который не признал их», — пишет он.

Именно поэтому, как считает Янукович, дело о госизмене является не процессом против него, а против всех тех украинцев, кто выступил против Майдана и не согласился с госпереворотом. Кроме того, добавил политик, этот процесс является ярким напоминанием о том, что миллионы украинцев никогда не смогут рассчитывать на закон или правосудие в своей родной стране и никогда не будут услышаны.

«Происходящее в стране — агония нынешнего режима. Это их животный страх скорого краха. Они понимают, что, потеряв власть, они предстанут не перед судом, а перед гневом украинского народа», — заключил Янукович.

Напомним, 19 апреля Оболонский районный суд Киева перешел к стадии судебных прений по делу Януковича о государственной измене. Защитники Януковича выступили против этого, напомнив суду, что с их стороны должны выступить еще несколько важных свидетелей. После адвокаты в знак протеста покинули зал заседаний.

По словам одного из юристов Игоря Федоренко, решение перейти к прениям суд принял под политическим давлением, теперь сторона защиты Януковчиа будет ходатайствовать о возвращении к стадии допроса свидетелей.

Дело о госизмене было возбуждено в отношении Януковича после госпереворота на Украине в 2014 году. Прокуратура намерена требовать для бывшего лидера страны пожизненного срока. Сам Янукович все обвинения категорически отрицает. К рассмотрению дела по существу суд приступил в 2017 году.