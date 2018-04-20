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Сирия представит приоритетные для России инвестиционные проекты на ЯМЭФ
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    Сирия представит приоритетные для России инвестиционные проекты на ЯМЭФ

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    Сирия представит приоритетные для России инвестиционные проекты на ЯМЭФ

    Ялта, 20 апреля. Сирия представит на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) дорожную карту по приоритетным инвестиционным проектам, в которых сможет поучаствовать Россия, заявил министр экономики и внешней торговли республики Мухаммед Самир Халиль.

    В рамках проходящего на Ялте форума представители правительств и деловых кругов России и Сирии провели множество важных встреч и переговоров. В субботу, 21 апреля, в рамках ЯМЭФ пройдет конференция, на которой будут затрагиваться вопросы восстановления Сирии.

    «Мы представим инвестиционную карту, содержащую приоритетные проекты, которые будут осуществляться в Сирии в ближайшее время и участвовать в которых мы приглашаем наших друзей, особенно из РФ», — заявил сирийский министр.

    По словам Халиля, множество секторов сирийской экономики нуждаются в скорейшем ремонте.

    Отметим, что сирийская делегация стала самой многочисленной на Ялтинском форуме. В ее состав вошли более 80 человек.

    Автор: Дима Оленин
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