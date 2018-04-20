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Политика
Запрет на работу в России специалистов из США сыграет на руку Западу — ректор ВШЭ
Политика
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    Запрет на работу в России специалистов из США сыграет на руку Западу — ректор ВШЭ

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    Запрет на работу в России специалистов из США сыграет на руку Западу — ректор ВШЭ

    Москва, 20 апреля. Группа депутатов и предпринимателей раскритиковали возможный запрет на работу в РФ квалифицированным специалистам из США, заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

    В Госдуме состоялось совещание с экспертами бизнеса по поводу контрсанкционного законопроекта. По словам ректора НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова, в ходе обсуждения документа ряд пунктов подвергали критике. Речь идет о запрете на работу в РФ американским специалистам, однако это может сыграть Западу на руку. 

    «Очевидно, что любой запрет на приезд их в Россию бьет по российской экономике, интеллектуальному капиталу, в помощь тем, кто пытается технологически изолировать Россию», — пояснил Кузьминов.

    Напомним, что в России разрабатывают законопроект, который станет ответом на недружественную политику Вашингтон. Власти намерены принять масштабные секторальные санкции в отношении США.

    Автор: Ирина Селезнева
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