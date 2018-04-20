Запрет на работу в России специалистов из США сыграет на руку Западу — ректор ВШЭ

Москва, 20 апреля. Группа депутатов и предпринимателей раскритиковали возможный запрет на работу в РФ квалифицированным специалистам из США, заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

В Госдуме состоялось совещание с экспертами бизнеса по поводу контрсанкционного законопроекта. По словам ректора НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова, в ходе обсуждения документа ряд пунктов подвергали критике. Речь идет о запрете на работу в РФ американским специалистам, однако это может сыграть Западу на руку.

«Очевидно, что любой запрет на приезд их в Россию бьет по российской экономике, интеллектуальному капиталу, в помощь тем, кто пытается технологически изолировать Россию», — пояснил Кузьминов.

Напомним, что в России разрабатывают законопроект, который станет ответом на недружественную политику Вашингтон. Власти намерены принять масштабные секторальные санкции в отношении США.