Латвия попросила объяснить, почему Россия не запустила ракеты в Балтийском море

Рига, 20 апреля. Латвия не понимает, почему Россия не провела учебные ракетные пуски хотя якобы уже дважды резервировала в этих целях время в латвийской эксклюзивной экономической зоне в Балтийском море.

Об этом в эфире Латвийского телевидения сообщил глава Минобороны балтийского государства Раймондс Бергманис, попросив РФ объяснить несостоявшиеся учения.

«Мы хотим получить от Российской Федерации информацию, почему уже во второй раз не состоялись заявленные учения. У меня нет данных, может, это произошло по техническим причинам. У меня пока нет объяснений, почему мы ничего не наблюдали в закрытых секторах», — сказал он.

Ранее Минобороны Латвии сообщало, что российский Главный центр единой системы организации воздушного движения якобы проинформировал Латвийское агентство гражданской авиации о том, что Россия для тренировочной стрельбы зарезервировала воздушное пространство с 17 по 19 апреля и с 4 по 6 апреля.