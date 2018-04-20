Меню
Политика
Латвия попросила объяснить, почему Россия не запустила ракеты в Балтийском море
Новости Сирии
В Госдуме рассказали, как США пытаются «отмыться» от обвинений после удара по Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Латвия попросила объяснить, почему Россия не запустила ракеты в Балтийском море

    1241

    Латвия попросила объяснить, почему Россия не запустила ракеты в Балтийском море

    Рига, 20 апреля. Латвия не понимает, почему Россия не провела учебные ракетные пуски хотя якобы уже дважды резервировала в этих целях время в латвийской эксклюзивной экономической зоне в Балтийском море.

    Об этом в эфире Латвийского телевидения сообщил глава Минобороны балтийского государства Раймондс Бергманис, попросив РФ объяснить несостоявшиеся учения.

    «Мы хотим получить от Российской Федерации информацию, почему уже во второй раз не состоялись заявленные учения. У меня нет данных, может, это произошло по техническим причинам. У меня пока нет объяснений, почему мы ничего не наблюдали в закрытых секторах», — сказал он.

    Ранее Минобороны Латвии сообщало, что российский Главный центр единой системы организации воздушного движения якобы проинформировал Латвийское агентство гражданской авиации о том, что Россия для тренировочной стрельбы зарезервировала воздушное пространство с 17 по 19 апреля и с 4 по 6 апреля.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    13:54   20 Апреля 2018
    55
    Украина — единственная страна в Европе, которой нужна гуманитарная помощь — Ноэль Колхаун

    Украина — единственная страна в Европе, которой нужна гуманитарная помощь — Ноэль Колхаун

    13:20   20 Апреля 2018
    221
    Песков прокомментировал угрозу прекращения авиасообщения между Россией и США

    Песков прокомментировал угрозу прекращения авиасообщения между Россией и США

    12:33   20 Апреля 2018
    884
    СК РФ установил окончательное число погибших при пожаре в «Зимней вишне»

    СК РФ установил окончательное число погибших при пожаре в «Зимней вишне»

    11:42   20 Апреля 2018
    322