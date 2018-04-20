У нас есть полный набор информации: военный эксперт объяснил, как Россия докажет, что ПВО Сирии сбила ракеты США

Российские военные скоро представят доказательства того, что ПВО Сирии сбила часть ракет, выпущенных США, Великобританией и Францией, хотя западная коалиция ранее утверждала, что все пуски 14 апреля по сирийской территории достигли цели. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, который отметил, что у российского Генштаба есть четкая картина происшедшего, поскольку российские военные наблюдали за ракетными пусками по Сирии в режиме реального времени. Наши западные партнеры, похоже, действуют по принципу «главное — прокукарекать, а там хоть не рассветай», прокомментировал заявление Сергея Лаврова военный эксперт, заведующий кафедрой Российского государственного университета Андрей Кошкин.

«У меня складывается впечатление, что коллективный Запад — США и их союзники — не только политику перенесли в медиапространство, но и войну тоже переносят туда, — отметил Андрей Кошкин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Запад уже реально в основном воюет только в информационном поле. Им неважно, попали они или не попали, был повод атаковать Сирию, совершая агрессию против независимого государства, или не было повода, — они просто продекларировали это в информационном пространстве и что-то там якобы «реализовали».

Но с реализацией получилось так себе, что говорит о невысокой квалификации западных военных специалистов, отметил военный эксперт,

«Они сделали пуски и тут же всему миру доложили, что все ракеты достигли цели, а [президент Франции Эммануэль ] Макрон тут же поблагодарил свои вооруженные силы за участие. При этом Минобороны России четко, на основании объективной информации сразу сообщило, что Франция только обозначила свое участие, но объективные средства контроля не зарегистрировали пуски ракет со стороны французской боевой техники. Французы показали на ролике, как взлетали их истребители Rafale, но что было потом, неизвестно. Это вообще, может быть, ролик месячной давности, или взлететь-то они взлетели, но пуски совершить так и не смогли», — не без иронии отметил Андрей Кошкин, напомнив про случившийся тогда же конфуз с британской подводной лодкой.

«Подводная лодка стратегического назначения Великобритании даже не смогла выйти в назначенный пункт, чтобы совершить пуск ракет против объектов в Сирии, — ей помешали две подлодки ВМФ России проекта «Варшавянка», — напомнил эксперт. — Это полнейший позор для британского флота — не то, что стреляли, но не попали, а даже выстрелить не смогли! Но зато [премьер-министр Великобритании] Тереза Мэй всех поблагодарила. Ну, какая может быть у них выучка, если министр обороны Франции — женщина, бизнесвумен, вообще мало разбирающаяся в военной технике? Или министр обороны Великобритании — мальчишка, который, похоже, вообще не имеет преставления, что такое вооруженные силы, как устроена армия, и какие задачи она должна выполнять. То есть, это какие-то непонятные политики, не интересующиеся вооруженными силами, не разбирающиеся в них, но принимающие важнейшие решения».

В связи с этим все западные заявления об успехе ракетного удара по Сирии звучат более чем сомнительно, подчеркнул Андрей Кошкин.

«Напомню, мы уже не раз сталкивались с бездоказательными заявлениями и обвинениями со стороны Запада, как в адрес России, так и Сирии о якобы применении химоружия, в том числе в сирийской Думе или в английском Солсбери, и ни разу не было представлено никаких доказательств. А сейчас они говорят, что все выпущенные ими ракеты якобы попали в цель, но верить этому тоже нет никаких оснований. У нас есть высокотехнологичные системы контроля, и поэтому наше Минобороны имеет полный набор информации — сколько ракет, из каких систем, по каким целям было выпущено, а также сколько ракет было поражено системами зенитно-ракетных комплексов ПВО Сирии. И мы в состоянии представить полный набор объективных результатов, что бы там ни говорило политическое руководство США, Великобритании и их союзников», — резюмировал Андрей Кошкин.

В интервью РИА Новости министр иностранных дел Сергей Лавров, в частности заявил: «У нашего Генерального штаба есть четкая картина, мы наблюдали за всем происходящем в режиме реального времени. <…> И, если кто-то утверждает, что все 105 ракет [выпущенных США и их союзниками по объектам в Сирии] достигли целей, пусть представит свою статистику. Доказательства, что наши заявления не беспочвенны, скоро будут предъявлены нашими военными».

США, Великобритания и, предположительно, Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по нескольким правительственным объектам в Сирии, выпустив более сотни ракет. Западные страны заявили, что попавшие под удар сирийские объекты якобы имеют отношение к производству химического оружия. По заявлению Пентагона, все выпущенные ракеты якобы достигли цели, но по данным Минобороны РФ, большая часть ракет была перехвачена и сбита сирийской ПВО.