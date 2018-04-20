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Сирия: Дамаск заключил перемирие с входящими в ССА формированиями на фоне операции против ИГ
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    Сирия: Дамаск заключил перемирие с входящими в ССА формированиями на фоне операции против ИГ

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    Сирия: Дамаск заключил перемирие с входящими в ССА формированиями на фоне операции против ИГ

    Бейрут, 20 апреля. Сирийские государственные СМИ обнародовали информацию о соглашении о прекращении огня на фоне новой наступательной операции Сирийской свободной армии (ССА) и союзнических палестинских военизированных формирований на юге Дамаска.

    Согласно сообщениям, соглашение заключило сирийское правительство с формированиями, входящими в ССА.

    Полная степень прекращения огня и его условия не совсем ясны в настоящее время и могут быть действовать до тех пор, пока Южный Дамаск не будет освобожден от террористов ИГ1.

    Ранее сообщалось, что на проправительственных страницах в социальных сетях, освещающих события на юге Дамаска, стали появляться неподтвержденные сообщения о том, что боевики ИГ, подвергшиеся атаке со стороны сирийской армии и ее союзников, поднимают белые флаги

    «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

     

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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