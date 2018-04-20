В Крыму объяснили, зачем Киев заставляет моряков «Норда» признать себя украинцами
Ялта, 20 апреля. Киевские власти применяют различные механизмы психологического давления на членов экипажа судна «Норд», заставляя их признать себя украинцами. Об этом рассказал вице-премьер правительства республики Крым Дмитрий Полонский.
«Моряков заставляют подтверждать украинское гражданство, но наши ребята ведут себя мужественно и абсолютно четко заявляют кто они, где их родина, их государство и родная страна…» — приводит РИА Новости комментарий вице-премьера.
Он заявил, что для Киева «Норд» является своеобразной «разменной монетой», используя которую украинская сторона пытается что-то доказать.
Напомним, ранее двум членам незаконно задержанного раболовецкого судна «Норд» удалось покинуть Украину. По их словам, день, когда они вернулись в Крым, является самым радостным днем.