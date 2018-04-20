Меню
Общество
В Крыму объяснили, зачем Киев заставляет моряков «Норда» признать себя украинцами
Политика
«Доверие к США в сумеречной зоне»: Пушков объяснил, почему США пострадают от своих же санкций
Следующая новость
Загрузка...

    В Крыму объяснили, зачем Киев заставляет моряков «Норда» признать себя украинцами

    93

    В Крыму объяснили, зачем Киев заставляет моряков «Норда» признать себя украинцами

    Ялта, 20 апреля. Киевские власти применяют различные механизмы психологического давления на членов экипажа судна «Норд», заставляя их признать себя украинцами. Об этом рассказал вице-премьер правительства республики Крым Дмитрий Полонский.

    «Моряков заставляют подтверждать украинское гражданство, но наши ребята ведут себя мужественно и абсолютно четко заявляют кто они, где их родина, их государство и родная страна…» — приводит РИА Новости комментарий вице-премьера.

    Он заявил, что для Киева «Норд» является своеобразной «разменной монетой», используя которую украинская сторона пытается что-то доказать.

    Напомним, ранее двум членам незаконно задержанного раболовецкого судна «Норд» удалось покинуть Украину. По их словам, день, когда они вернулись в Крым, является самым радостным днем.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    13:54   20 Апреля 2018
    55
    Украина — единственная страна в Европе, которой нужна гуманитарная помощь — Ноэль Колхаун

    Украина — единственная страна в Европе, которой нужна гуманитарная помощь — Ноэль Колхаун

    13:20   20 Апреля 2018
    249
    Песков прокомментировал угрозу прекращения авиасообщения между Россией и США

    Песков прокомментировал угрозу прекращения авиасообщения между Россией и США

    12:33   20 Апреля 2018
    976
    СК РФ установил окончательное число погибших при пожаре в «Зимней вишне»

    СК РФ установил окончательное число погибших при пожаре в «Зимней вишне»

    11:42   20 Апреля 2018
    333