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Дамаск подготовил «дорожную карту» для инвесторов, готовых работать в Сирии
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    Дамаск подготовил «дорожную карту» для инвесторов, готовых работать в Сирии

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    Дамаск подготовил «дорожную карту» для инвесторов, готовых работать в Сирии

    Ялта, 20 апреля. Сирийское правительство готово предоставить преференции иностранным инвесторам для импорта и экспорта товаров. Об этом рассказал министр экономики и внешней торговли страны Самер аль-Халиль.

    Глава ведомства выступил в рамках Ялтинского международного экономического форума. По словам сирийского политика, у Дамаска есть правовая база в области инвестиций, которая является оптимальной для работы иностранных инвесторов в Сирии.

    Он также уточнил, что в Сирии проработан вопрос сотрудничества государственного сектора с частным. Он подчеркнул, что иностранные инвесторы могут быть собственниками на территории САР.

    Самер аль-Халиль заявил о подготовке «дорожной карты» с готовыми проектами и указанием экономической выгоды для иностранных инвесторов. Он также добавил, что Дамаск готов предоставить льготы для экспорта и импорта товаров в Сирию.

    Дамаск подготовил «дорожную карту» для инвесторов, готовых работать в Сирии

    Автор: Анна Иванова
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