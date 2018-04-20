Дамаск подготовил «дорожную карту» для инвесторов, готовых работать в Сирии

Ялта, 20 апреля. Сирийское правительство готово предоставить преференции иностранным инвесторам для импорта и экспорта товаров. Об этом рассказал министр экономики и внешней торговли страны Самер аль-Халиль.

Глава ведомства выступил в рамках Ялтинского международного экономического форума. По словам сирийского политика, у Дамаска есть правовая база в области инвестиций, которая является оптимальной для работы иностранных инвесторов в Сирии.

Он также уточнил, что в Сирии проработан вопрос сотрудничества государственного сектора с частным. Он подчеркнул, что иностранные инвесторы могут быть собственниками на территории САР.

Самер аль-Халиль заявил о подготовке «дорожной карты» с готовыми проектами и указанием экономической выгоды для иностранных инвесторов. Он также добавил, что Дамаск готов предоставить льготы для экспорта и импорта товаров в Сирию.