В коалиции по борьбе с ИГ открестились от ударов США по Сирии

Лондон, 20 апреля. Удары США, Франции и Британии по Сирии были отдельной операцией, которая не входила в деятельность международной коалиции во главе с США по борьбе с ИГ1 ( группировка запрещена в России). Об этом заявил замкомандующего коалицией британский генерал Феликс Гидни.

В международной коалиции по борьбе с ИГ открестились от ракетного удара США и их союзников, который произошел 14 апреля.

«Те удары, ставшие ответом на химическую атаку (в сирийской Думе), не были частью (деятельности) коалиции, наша задача – нанести поражение ИГ в Ираке и Сирии, это была абсолютно другая операция, не повлиявшая на наши операции», — сказал генерал Гидни.

Отметим, что из 103 выпущенных по Сирии ракет ПВО страны перехватили 71 ракету «Томагавк». При отражении массированной атаки были задействованы комплексы ПВО С-200 советского производства, а также С-125, «Оса», «Квадрат», «Бук» и «Стрела».

Президент РФ Владимир Путин назвал удары актом агрессии, которые могут спровоцировать новую волну беженцев из арабской республики. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все «доказательства» химатаки в сирийской Думе являются «стопроцентной подделкой».

1 Организация запрещена на территории РФ.