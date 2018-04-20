Прокурор Кемерово внезапно занемог после допроса в СК РФ

Кемерово, 20 апреля. Прокурор столицы Кузбасса Олег Заратовский после допроса следователями СК РФ по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» неожиданно ушел на больничный.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в администрации Кемеровской области, это первый случай болезни Олега Заратовского за четыре года службы на посту прокурора города.

Первый допрос Заратовского сотрудниками специальной следственной бригады Следственного комитета РФ состоялся 18 апреля. На нем он пояснил, в силу каких причин прокуратура Кемерово с 2016 года запрещала проверки ТРЦ «Зимняя вишня» на предмет противопожарной безопасности.

По словам прокурора, ООО «Зимняя вишня Кемерово» и ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» не были внесены в план проверок, так как оба предприятия относились к малому и среднему бизнесу.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По окончательным данным СК России, в результате трагедии погибло 60 человек. Из них 41 ребенок.

СК РФ ведет расследование по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении правил пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Арестовано восемь фигурантов дела.

Генеральная прокуратура после тотальных проверок на предмет пожарной безопасности по всем регионам России потребовала приостановить работу 103 торговых центров.

Министерством труда и социальной защиты РФ были осуществлены выплаты семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в Кемерово.