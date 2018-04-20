Лавров рассказал, как в США использовали «Новичок»

Москва, 20 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вещество, которое на Западе именуют «Новичок», состояло на вооружении или в использовании США.

Лавров напомнил, что один из разработчиков вещества «Новичок» Вил Мирзаянов эмигрировал в США и опубликовал там формулу вещества.

«Это вещество было запатентовано, состояло на вооружении или в пользовании находилось различных институтов биологических и химических армий Соединенных Штатов. И оно производится элементарно», — сказал глава МИД РФ в интервью агентству РИА Новости.

Ранее представитель РФ в ОЗХО Александр Шульгин заявил, что вещество, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, производилось и патентовалось в США.

Напомним, что в начале марта Скрипалей в бессознательном состоянии обнаружили в британском Солсбери. По версии британских следователей, они были отравлены веществом «Новичок», произведенным в РФ.

Москва опровергает свою причастность к нападению на Сергея и Юлию Скрипаль.