Песков отреагировал на «фривольные» заявления бывшего главы ФБР о разговорах Путина и Трампа

Москва, 20 апреля. В Кремле успели ознакомиться с мемуарами бывшего главы ФБР Джеймса Коми, в которых он рассказывает о якобы имевших место встречах президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа до 2016 года, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он опроверг «фривольные» заявления Коми, отметив, что многое в книге не соответствует действительности. Как передает корреспондент ФАН, Песков подчеркнул, что Путин не встречался с Трампом до того, как он стал президентом США.

«Успели ознакомиться с мемуарами бывшего главы ФБР, который документирует разговоры с Трампом. В том числе разговоры Трампа с Путиным, где Путин заявил, что в России самые красивые проститутки в мире. Как минимум эта часть не соответствует действительности. Путин не мог такое говорить и не говорил Трампу. Они ни разу не общались, пока Трамп не стал президентом», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Напомним, на этой неделе в США поступили в продажу мемуары бывшего главы ФБР Джеймса Коми о действующем президенте США Дональде Трампе.